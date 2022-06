Policía captura a delincuente que asesinó a comerciante por resistirse al robo de su cartera

Sujeto fue detenido en Chaclacayo con teléfono celular de mujer que fue acribillada en Huaycán.

Dolores Espinoza Benites (51) pasó a ser una víctima más de la desbordada delincuencia que se vive en Lima, al ser asesinada a balazos a pocos metros de su vivienda, en Huaycán, por resistirse al robo de su cartera, en el que llevaba alrededor de mil soles, producto de las ganancias de la venta de quesos, negocio al que se dedicaba desde hace más de 10 años.

La muerte de Dolores se produjo cuando retornaba a su vivienda con las ganancias de las ventas de sus productos, cuando dos sujetos a bordo de un mototaxi la interceptaron para asaltarla, pero al ver la resistencia de la mujer para entregar la cartera con el dinero le dispararon en dos ocasiones dejándola mal herida. La mujer fue auxiliada y trasladada hasta un hospital, pero a los pocos minutos perdió la vida.

Los verdugos de esta madre de familia luego de concretar el atraco y asesinato huyeron con paradero desconocido, pero no pasaría mucho tiempo para que la policía de con la ubicación de uno de estos asesinos.

Según informó la Policía Nacional, en el asentamiento humano Huascata, en el distrito de Chaclacayo, agentes PNP lograron dar con el paradero de Frank Erick Pisco Guerra (24), ‘Gordo Frank’, a quien se le halló un arma de fuego con la que aparentemente habría terminado con la vida de Espinoza Benites, y -lo que sería el indicio más importante para vincular a este sujeto con el asesinato de la madre de familia- el teléfono celular que le robaron a la también vendedora de quesos.

El esposo de la víctima indicó que los agentes policiales habrían rastreado el teléfono a partir del GPS que contenía el aparato móvil y ello ayudó a localizar al delincuente, quien fue trasladado hasta la comisaría de Chaclacayo para proceder con las diligencias preliminares y posteriormente ser derivado a la Depincri, donde se espera que puedan dar con el otro implicado en este fatídico hecho.

FAMILIARES PIDEN JUSTICIA

El esposo y los hijos de Dolores Espinoza Benites exigieron a las autoridades que la muerte de la comerciante no quede impune, pues ella era el sustento de la familia y con su negocio pagaba los estudios universitarios de sus hijos.

Ana María Sánchez, hija de la víctima, comentó a Latina Noticias la cercana relación que mantenía con su madre, el apoyo emocional que era para ella y recordó los últimos momentos que pasaron juntas antes que dos impactos de bala dieran punto final a esa entrañable conexión entre madre e hija.

“Ella era mi luz, la razón de mi vida, mi viejita linda y me la quitaron. Yo no me encontraba bien, ella se me acercó y me dijo: ‘para todo hay solución en esta vida, para todo menos la muerte’ y se fue”, expresó entre lágrimas.

En otro momento, el esposo y padre de los hijos de Dolores, indicó que tuvo que volver desde Ancash para acompañar a sus hijos en su dolor y tomar las medidas legales que correspondan. “Mi hijo mayor me dio la terrible noticia y yo tuve que venir desde Ancash para lidiar con esto, no es justo. Ella trabajaba duro por sus hijos, ahora nosotros vamos a tomar medidas y esperemos que esto no quede impune. A ella la han seguido”, indicó.

En tanto los agentes policiales continúan su trabajo para encontrar al segundo implicado y ponerlo a disposición de las autoridades.

