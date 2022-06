VER ESPN Australia vs Emiratos Árabes EN DIRECTO 0-0: minuto a minuto y alineaciones confirmadas

Emiratos Árabes Unidos y Australia se enfrentan hoy en Doha (21:00 locales, 1:00 Perú), en un duelo del que saldrá el rival de Perú, con el que se batirán en un duelo el 13 de junio en el mismo escenario, por una plaza en el Mundial de Qatar-2022. Emiratíes, australianos y peruanos esperan unirse en el Grupo D del Mundial a Francia, Dinamarca y Túnez y disputar su primer partido contra los campeones del mundo, el 22 de noviembre.

Costa Rica y Nueva Zelanda buscarán otra plaza en el Mundial, el 14 de junio en Doha, que les permita entrar en el Grupo E, con España, Alemania y Japón.

Estos tres últimos partidos han sido programados en Qatar, en el estadio Ahmad ben Ali, que albergará siete encuentros, incluido uno de octavos de final, en el Mundial.

Australia, 42º en la clasificación FIFA, busca su quinta clasificación consecutiva al Mundial, pero solo ha ganado dos de sus ocho últimos encuentros. Los “Socceroos” se verán privados de su organizador de juego, Tom Rogic (53 partidos internacionales).

27′ Tiro libre peligroso para Emiratos cerca al área de Australia. Suben todos.

24′ Ninguna de las dos selecciones arriesga más de la cuenta. Se preocupan mucho por el aspecto defensivo.

22′ Irvine probó suerte, pero la pelota salió muy desviada.

21′ Australia aún no ha rematado al arco de Emiratos. Sigue sin encontrar los caminos al gol.

19′ Gran recorrido de Suhail por la banda izquierda. Entró al área de Australia y sacó el disparo, pero el golero rival estuvo atento.

17′ El Vasco Arruabarrena da indicaciones desde la zona técnica a Emiratos Árabes Unidos.

15′ Australia toca y toca buscando los espacios. Por ahora no logra superar el muro defensivo de Emiratos.

12′ Emiratos está buscando su segunda clasificación al Mundial en su historia.

8′ Por ahora empate sin goles en el marcador.

6′ Australia toma el protagonismo, Emiratos espera y busca salir de contragolpe.

5′ Australia ya comienza a dominar en el encuentro. Emiratos espera en su campo con todos sus jugadores.

4′ Ricardo Gareca está presente en el estadio, viendo al futuro rival de Perú en el repechaje a Qatar 2022.

3′ Falta en área peligrosa con Goodwin y Mooy desviados pero el portero aprovecha la ocasión.

- Empezó el partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.

- Se realiza el sorteo de cancha.

- Suenan los Himnos Nacionales de Australia y Emiratos Árabes Unidos.

12:50: Llegada de Emiratos Arabes al estadio

Llegada al estadio de EAU previo al duelo con Australia

12:40 Llegada de los Socceroos al estadio Ahmed bin Ali

Llegada de Australia al estadio previo al duelo ante EAU

12:30 Usuarios creen que Australia ganará duelo ante EAU

12:20 La FIFA también vive la previa del Austalia vs Emiratos Árabes Unidos

12:10 Alineaciones confirmadas de Emiratos Árabes: Eisa, Abbas, Al Hammadi, Al Attas, Al Dhanhani, Salmin, Hammad, Ramadan, Abdalla, Canedo, Mabkhout

12:00 Alineaciones confirmadas de Australia: Ryan, Atkinson, Wright, Rowles, Behich, Mooy, Irvine, Hrustic, Boyle,Goodwin, Leckie

La victoria por 2-1 en partido amistoso contra Jordania el 1 de junio no fue un gran encuentro, pero de todas maneras dio esperanzas al seleccionador australiano Graham Arnold.

“En el curso de los últimos partidos, cuando íbamos perdiendo 1-0 (...), nos vinimos abajo, pero esta vez no fue el caso”, señaló el técnico, admitiendo de todas maneras que hay “todavía mucho trabajo a realizar”.

El desafío para los australianos será crear juego, cuando solo marcaron en acciones a balón parado contra Jordania.

Para Emiratos Árabes Unidos, dirigido desde febrero por el argentino Rodolfo Arruabarrena (en su primera experiencia en una selección en los banquillos), una segunda clasificación a un Mundial está en juego.

Pero la selección que ocupa el puesto 68 en la clasificación FIFA solo pudo empatar 1-1 contra la modesta Gambia (123ª) el 29 de mayo.

Sus esperanzas reposan en gran parte en Ali Mabkhout, máximo goleador de todas las fases de clasificación al Mundial, con catorce tantos, aunque solo ha anotado cuatro en sus once últimos partidos.

“Pienso que los dos equipos están muy igualados, teniendo en cuenta nuestros parejos partidos de estos últimos años y por el hecho de que hemos terminado terceros de nuestros grupos respectivos” de las eliminatorias, estimó Mabkhout en el sitio de la FIFA.

“Tenemos que estar concentrados y evitar errores”, concluyó quien marcó el gol de la victoria en el último duelo entre ambos equipos, en cuartos de final de la Copa de Asia en 2019.

A nivel de Latinoamérica, incluido Perú, ESPN 2 y Star Plus serán los canales encargados de llevar todos los pormenores de este importante encuentro. Ambas señales internacionales tendrán todos los detalles desde las primeras horas de la mañana, la previa y el minuto a minuto del Emiratos Árabes Unidos vs. Australia.

En Perú, la única señal autorizada y con los derechos de transmisión será la radio RPP Noticias, quienes transmitirán el partido a todo el país desde el mediodía.

Si te encuentras en otros países de Europa, Asia y Oceanía, aquí te dejamos una lista de canales que tendrán en vivo el duelo.

- Australia Paramount+, 10, 10 Play

- China Migu

- Alemania sportdigital, DAZN, Sport1 Extra

- Japan DAZN

- New Zealand beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports

- Suecia C More Sweden, C More Mix

- Suiza Sport1 Extra, DAZN, sportdigital

- United States Paramount+

- Australia: Ryan, Karacic, Rowles, Wright, Davidson; Dougall, Mooy, Mabil, McGree, Hrustic y MacLaren. DT: Graham Arnold.

- Emiratos Árabes Unidos: Eisa, Hussain, Al Hammadi, Al-Ahbabi, Abbas, Hassan, Ramadan, Abdulrahman, Canedo, Mabkhout y Al-Maazmi. DT: Rodolfo Arruabarrena.

