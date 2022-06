Perú vs Nueva Zelanda: las bajas confirmadas de la ‘bicolor’ para duelo amistoso en España

La selección peruana jugará este domingo 5 de junio un amistoso con Nueva Zelanda. | Foto: FPF

La selección peruana se medirá este domingo 5 de junio en un amistoso ante Nueva Zelanda preparatorio para el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. La consigna es que la ‘bicolor’ tenga el rodaje necesario para que llegue en óptimas condiciones al crucial duelo. En ese sentido, se han confirmado las bajas de este partido ante los oceánicos: Edison Flores, Renato Tapia, Luis Advíncula, Christian Ramos y Miguel Trauco.

Justamente, fue el reportero de Movistar Deportes, Pedro García, quien en un enlace en vivo certificó esta noticia desde el RCDE Stadium de Barcelona, escenario de este choque. En un principio se había conocido que los cuatro últimos estaban en duda y habían hecho trabajos al margen de sus compañeros en el transcurso de la reciente semana. El ‘Cabezón’ tiene una rotura en el isquiotibial izquierdo, el ‘Rayo’ una lesión muscular en el isquiotibial derecho y la ‘Sombra’ un desgarro en el muslo de la pierna izquierda. Los reemplazos de estos elementos serán Pedro Aquino, Aldo Corzo y Carlos Zambrano, respectivamente.

Sin embargo, para no arriesgar y esperando que puedan mejorar en los próximos días, serán reservados en este amistoso. Lo mismo sucede con el ‘Orejas’, quien también fue dejado de lado debido a que se dobló el tobillo en un partido de práctica y habría sufrido una contusión.

Ramos, Advíncula, Tapia y Flores no estarán en el Perú vs Nueva Zelanda | VIDEO: Movistar Deportes

En el caso de Miguel Trauco, también hizo ejercicios diferenciados durante la semana en el Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat, por lo que no ha sido considerado, no solo en el once titular, sino que tampoco en la lista de convocados para el cotejo con los ‘All Whites’. Evidentemente, su lugar sería ocupado por Marcos López, quien se ha convertido en la principal competencia del futbolista del Saint-Etienne en la lucha por el titularato del cuadro patrio. Otro futbolista que ha sido relegado fue el tercer arquero, Ángelo Campos, quien vería el amistoso desde la tribuna.

Bajo esa premisa, el once titular que Ricardo Gareca mandaría al campo en el estadio del Espanyol será el siguiente: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Y es que este compromiso contra los neozelandeses le permitirá al elenco nacional de poder llegar con rodaje al decisivo duelo de la repesca. El rival saldrá entre Emiratos Árabes Unidos o Australia, que jugarán el ‘Play-Off’ este martes 7 de junio a las 1:00 p.m. (hora peruana). En ese sentido, el ‘Tigre’, según la información difundida por diversos medios, viajaría con algunos miembros de su comando técnico a Qatar para ver ‘in situ’ al que sería el próximo oponente. De esta forma, poder conocer sus fortalezas y debilidades para así armar la mejor estrategia para sacar el repechaje adelante.