Perú reafirma su compromiso de proteger la diversidad biológica marina y la lucha contra la pesca ilegal

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó este domingo el compromiso de Perú por proteger la diversidad biológica marina del país, en el marco del Día internacional de la lucha contra la pesca ilegal.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, la Cancillería señaló que la pesca es “fuente de sustento para muchas familias peruanas”.

“Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Perú pierde más de S/ 1,200 millones al año debido a la pesca ilegal”, señaló.

Por otro lado, sobre la pesca ilegal, señalaron que esta atenta contra la biodiversidad e impacta en la economía peruana. En base a eso, manifestaron que el país continúa su objetivo por erradicar todo tipo de acción que perjudique a los recursos marinos.

“Con el objetivo de proteger la sostenibilidad de nuestros recursos biológicos marinos, una de las acciones que todos podemos realizar es respetar los periodos de desove y reposo, no incentivemos la pesca ilegal en nuestro país”, enfatizó.

Al respecto, desde Cancillería solicitaron tomar conciencia en esta fecha, pues la pesca ilegal es una problemática de nivel global que agota los recursos, destruye hábitats y afecta a los pescadores que sí actúan de forma legal en su trabajo.

SUBEN PRECIOS DE INSUMOS MARINOS

De acuerdo con la propietaria del restaurante Pueblo Viejo Tradición Chiclayana, Cecilia Ríos, la situación es inestable. Desde hace cinco años tiene que lidiar con el alza del precio del pescado, pero en los últimos seis meses el incremento ha sido descomunal . Esto se ha visto reflejado en productos como la corvina sin limpiar, que pueden llegar a costar unos S/60 el kilo. “No compensa, es demasiado caro”, afirma.

Los últimos seis meses el precio del pescado ha aumentado de forma considerable. Foto: Andina

“El precio de los insumos marinos se ha incrementado de una manera que realmente no se daba desde hace muchos años, y que no necesariamente tiene que ver con los períodos de veda, porque el aumento está afectando prácticamente a todos los insumos. Si los negocios gastronómicos no cuidan bien el manejo de los costos, en un corto y mediano plazo podrían cerrar”, aseguró Gabriela Fiorini, gerenta general de la cadena de restaurantes Punta Sal.

Por otro lado, Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana en el Perú, comenta que uno de los motivos que está detrás de esta subida constante de precios es la crisis de la pesca artesanal, ya que provee el 80% de los pescados que se consumen en el Perú.

“Hay un estudio publicado el año pasado que revela que los índices de abundancias de los pescados se han reducido. Esto significa que el pescador artesanal tiene que realizar ahora mayor esfuerzo, salir más veces y pasar más días en el mar para conseguir lo que antes capturaba con menos trabajo y gastos”, explicó.

Esta inestable situación se ve reflejada en una encuesta realizada por Oceana Perú y la consultora Ipsos, en la cual participaron 803 pescadores artesanales. De acuerdo con el estudio, estos se sienten desplazados por las autoridades, las cuales –perciben– no están llevando a cabo una buena labor de fiscalización . Asimismo, creen que los recursos marinos en las cinco millas reservadas para este tipo de pesca no son bien manejados, ya que están siendo sobreexplotados y no han sido debidamente protegidos por las leyes actuales.

La encuesta de Ipsos muestra además que la capacidad de bodega de los pescadores artesanales tenía alrededor de 5,5 toneladas, mientras que la de las embarcaciones de menor escala van desde las 10 toneladas hasta las 30 toneladas.

