Día de la Biodiversidad: origen y por qué se celebra el 22 de mayo

El planeta alberga una gran cantidad de especies, entre ellas la especie humana, animal, vegetal y más. Cada una mantiene una diferencia genética importante para el desarrollo del planeta y un equilibrio perfecto de convivencia dentro de un ecosistema. Todo ello se puede resumir en una sola palabra, la biodiversidad.

Hoy 22 de mayo en el Perú y el mundo se celebra el día de la Biodiversidad. Esta fecha fue instaurada con el fin de reflexionar sobre el valioso papel que cumple y sobre cómo ha impactado e impacta el ser humano en ella, los efectos nocivos que ya ha generado y cómo revertirlos. Este día ha sido denominado como Día Internacional de la Diversidad Biológica.

QUÉ ES BIODIVERSIDAD

Para conocer el significado exacto, tenemos la respuesta de la Real Academia Española (RAE), que indica lo siguiente:

Biodiversidad es la “variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente”.

Entonces podemos decir que es la variedad de todos los seres y especies que tienen vida sin importar las diferencias genéticas que tengan y que se encuentran dentro del planeta Tierra.

Es preciso indicar que existen tres razones por las que la biodiversidad es fundamental para la existencia de los seres humanos y son las siguientes:

- Provee bienes y servicios que contribuyen a nuestro bienestar material.

La gran mayoría de personas que se encuentran en situación de pobreza en el mundo habitan las zonas rurales y para subsistir se alimentan de forma directa de los recursos biológicos. En muchos casos es un estilo de vida de los lugares recónditos de cada país, no obstante, la variedad y abundancia de especies se ha reducido en un 40% entre 1970 y 2000.

Pero esto no queda ahí, todas las personas que no se encuentran en situación de pobreza también se alimentan de recursos biológicos, pero no de manera directa, sino a través de un espacio que ofrece los productos, como un mercado, supermercado o tienda. Es gracias a la biodiversidad que tenemos recursos alimenticios, los cuales generan un gran impacto positivo en la vida y salud del ser humano.

Alimentos peruanos. (Foto:Captura)

- Renueva la fertilidad del suelo.

- Estabiliza el clima de la Tierra.

DATO: Las Naciones Unidas tiene un programa llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el cual se tiene como objetivo la mitigación y adaptación al cambio climático, la restauración de los ecosistemas, el agua limpia y el hambre cero, entre otros más y la biodiversidad contribuye a todo ello.

FECHA DE CELEBRACIÓN

Esta fecha fue elegida como conmemoración de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en 1992. La designación del 22 de mayo fue dada por la Asamblea de las Naciones Unidas.

FERIADOS DEL 2022 EN PERÚ

Es importante destacar que en Perú no existen feriados en los meses febrero, marzo y septiembre. Pero, a diferencia de los días no laborables, estos dependerán netamente del gobierno, el cual está a cargo del presidente Pedro Castillo. El anuncio oficial de estos se realizan por las plataformas del Estado y se anuncia en el diario El Peruano.

Mayo

Domingo 1 de mayo: Día del Trabajo

Te puede interesar | Conciertos en Perú: ¿Cuánto cuesta asistir a más de un concierto en este 2022?

Junio

Miércoles 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Jueves 28 de julio: Fiestas Patrias

Viernes 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Martes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Octubre

Sábado 8 de octubre: Combate Naval de Angamos

Noviembre

Martes 1 de noviembre: Día de todos los Santos

Diciembre

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (sector público)

Domingo 25 de diciembre: Navidad

SEGUIR LEYENDO