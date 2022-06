Los convocados de Gustavo Roverano para cuarto microciclo de la Selección Sub 20

Se tiene programada una semana de trabajos intensos con miras a la fecha doble de partidos amistosos y el Sudamericano Colombia 2023 (Foto: FPF)

Con miras a los próximos torneos internacionales, la selección peruana Sub 20 dará inicio a su cuarto microciclo del año. Este se llevará a cabo en las instalaciones de la Videna desde el lunes 6 de julio al domingo 12 del mismo mes.

Gustavo Roverano, el director técnico de esta categoría desde febrero 2022, oficializó la lista de convocados, considerando lo necesario del juego peruano para esta serie de entrenamientos. En las redes sociales de la Selección, se compartió la nómina completa:

Roverano cuenta con 28 perfiles menores de 20 años para semana de trabajos en Videna (Foto: FPF)

Este microciclo, además de contar con el objetivo de seguir reforzando la preparación de la selección para el próximo año en el Campeonato Sudamericano Sub 20 en Colombia; a la par, para cumplir con las citas amistosas ya programadas para el calendario 2022.

Para el próximo mes, se tienen confirmados dos cotejos amistosos frente al similar chileno de la misma categoría. El fin de la fecha doble sigue siendo el torneo continental. También demostrar, cuanto antes, resultados positivos de los entrenados por Roverano. Si se realiza una evaluación de esta primera mitad de año, aún quedan detalles por afinar.

El énfasis en Colombia 2023 se debe a que este torneo dará cuatro cupos directos para la Copa del Mundo Sub 20 Indonesia 2023. Las fechas serán entre junio y julio del año indicado, mientras que el Sudamericano tendrá fecha meses antes.

Hasta el momento, la ‘Sele’ U20 no ha participado de un torneo mundial, por lo que se estima pueda ser el 2023, el primer año que la blanquirroja consiga estar dentro de los clasificados.

ALGUNOS DE LOS CONVOCADOS

Entre la lista de convocados, destaca la convocatoria de Kluiverth Aguilar como único futbolista proveniente del extranjero. Durante abril 2020, tras estar en la reserva de Alianza Lima, el City Group adquirió sus derechos.

Este grupo empresarial es dueño de New York City Football Club (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Montevideo City Torque (Uruguay), Mumbai City F. C. (India), Yokohama Marinos (Japón), Girona F. C. (España), Manchester City (Inglaterra) y Sichuan Jiuniu (China). Por lo que Aguilar ilusionó con una posible temporada con los ‘Ciudadanos’ en Inglaterra, en su categoría U23. Sin embargo, fue trasladado a Bélgica para jugar en el Lommel SK de Bélgica, club de formación que también le pertenece al grupo.

Con la selección, cabe destacar que ha tenido participaciones anteriores con la U17, U20 y U23. Siendo la temporada 2019 más destacada de su trayectoria con la ‘Bicolor’.

Estuvo presente en la totalidad de minutos de los nueve encuentros del Campeonato Sudamericano Sub 17 2019, siendo parte del equipo titular desde el inicio. En dicha competencia, el cuadro nacional, además de ser sede, se ubicó en el quinto puesto de la tabla general.

El extremo izquierdo de 19 años, Joao Grimaldo, también llama la atención en la lista. El jugador de Sporting Cristal va ganando continuidad en su actual club durante la presente temporada. Fue llamado por Mosquera en 7 ocasiones en el torneo Apertura.

Sporting Cristal enfrentó a la San Martín por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1

Con ello, acumula 2 goles anotados en un mismo cotejo frente a la Universidad San Martín por la jornada 8 de la Liga 1. Dicho doblete, además de aumentar el resultado final a un 4-1 a favor de los ‘rimenses’, brindó la confianza requerida para ser convocado en los próximos duelos del equipo mayor.

Aguilar y Grimaldo son dos de las piezas claves para el nómina de Roverano. Adicionalmente a los dos amistosos confirmados por la Selección Peruana, se tiene entendido que como parte de la preparación estratégica, la Sub-20 participaría del Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de la Alcudia, que se llevará a cabo en la Comunidad Valenciana de España desde el 27 de julio al de 7 de agosto.

Según la Agencia EFE, el Comité Organizador del Torneo Internacional de Fútbol Sub.20 (COTIF) ha invitado a las selecciones de Perú, Senegal, Costa de Marfil y Marruecos a participar del evento deportivo. Información aún por confirmar.

