Juan Pablo Varillas perdió en su debut del Roland Garros ante Auger-Aliassime, pero recibió emotiva ovación

Juan Pablo Varillas ocupa el puesto 122 del ránking ATP. | Foto: AFP

Despedida temprana, pero con la frente en alto y el reconocimiento del público. Eso vivió el tenista peruano Juan Pablo Varillas, quien sucumbió en su debut en el Roland Garros 2022 ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 3-2 (2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3) y quedó eliminado de la competición. Sin embargo, vivió en carne propia la ovación de los asistentes, quienes palpitaron su enorme esfuerzo .

Y es que Varillas empezó ganando los dos primeros sets. En un primer momento, la superioridad fue de parte del deportista nacional y causó sorpresa ante uno de los tenistas mejor posicionados del ránking ATP como lo es Auger-Aliassime (9°). De hecho, apeló a uno de sus principales virtudes como es el disparo de revés y mostrándose sólido en su actuación. Pero eso no fue todo, ya que provocó los errores del canadiense, quien en un inicio se le vio algo frío y sin poder exhibir todo su potencial con la fuerza de su saque. Todo esto pasó en la casi primera hora y media de juego con un marcador de 6-2 y 6-2. De por sí, ya era un hecho increíble por la diferencia en el ránking entre ambos tenistas. Esto tomando en cuenta que era la primera vez que Varillas (122°) competía ante un tenista del ‘top’ 10.

No obstante, el atleta norteamericano se fue acomodando en el encuentro y su presencia se iba imponiendo conforme pasaban los minutos. En el tercer set, tuvo que modificar su estrategia y venció por un cómodo 6-1 gracias a que apeló a su buen drive. Su figura se iba acrecentando y el desempeño se tornaba cada vez más contundente. En ese sentido, el peruano empezó a fallar y ya no tenía la precisión de los primeros sets. Fue así como su rival emparejó las acciones del duelo con un 6-3, por lo que todo se definiría en el quinto set.

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 22, 2022 Canada's Felix Auger-Aliassime shakes hands with Peru's Juan Pablo Varillas after winning his first round match REUTERS/Yves Herman

Ahora, el tenista dirigido por Toni Nadal (tío del mítico Rafael Nadal), consciente de que se jugaba sus opciones de seguir en carrera, pisó el acelerador. A pesar de que su fuerte no es precisamente la tierra batida y en el Roland Garros su historial no era el mejor: venció una vez en el ‘qualy’ y luego en otra ocasión no pudo pasar de ronda. Por lo tanto, era una revancha el poder superar de fase y meterse entre los treintaidosavos de final del certamen internacional. Y lo hizo luego de una reñida disputa con Varillas punto a punto que se mantuvo hasta el 3-3. Luego, la jerarquía del de 21 años se sobrepuso a las dificultades y logró hacerse con la victoria final.

Sin embargo, cuando acabó el compromiso y Juan Pablo se disponía a salir del campo de juego, los espectadores se pararon de sus asientos y llevaron a cabo una ola de aplausos , reconociendo su entrega y por las cualidades que demostró en los primeros sets que se adjudicó.

La primera raqueta nacional sucumbió ante el canadiense, pero su esfuerzo fue reconocido por el público. | Video: ESPN 3

Cabe resaltar, que esta era la primera vez que el tenista nacional competía en un Grand Slam de forma oficial. En la ‘qualy’ de la actual edición de la competencia francesa había superado al chileno Nicolás Jarry en sets de 5-7, 6-4 y 7-6 (10-5), alcanzando este logro a su cuenta personal. De este modo, se espera que pueda escalar algunas posiciones en el ránking ATP. Asimismo, la última ocasión que un peruano se metía en el cuadro final de un Grand Slam fue el ya retirado Luis Horna, quien lo hizo en el Abierto de Estados Unidos el 2008.

LOGROS DE JUAN PABLO VARILLAS

Individual:

- Campeón Challenger de Campinas 2019 (Brasil)

- Campeón Challenger de Santo Domingo 2019 (República Dominicana)

- Campeón Challenger de Biella 5 2021 (Italia)

- Campeón Challenger de Santiago II 2021 (Chile)

Con Perú:

- Medalla de bronce en dobles (Juegos Panamericanos Lima 2019)

- Medalla de bronce en singles (Juegos Suramericanos Cochabamba 2018)

- Medalla de plata en dobles (Juegos Suramericanos Cochabamba 2018)

