IPYS, CPP y ANP emitieron 13 alertas contra las acciones del Congreso con la prensa

Los periodistas deben cubrir las actividades del Congreso de la República desde afuera del recinto. | Foto: REUTERS/Sebastian Castaneda

El Congreso de la República no va ni un año en funcionamiento, pero el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) han emitido, al menos, 13 alertas en rechazo a las acciones de congresistas de diferentes bancadas y del Parlamento contra la libertad de prensa.

Nueve de estos 13 pronunciamientos se han dado en los dos últimos meses y en protesta a las restricciones por parte de la administración de María del Carmen Alva, en cuanto a la cobertura periodística en el Parlamento. Una de las más recientes responde a las declaraciones de Jorge Montoya, luego de la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Dijo que “no es conveniente” que los reporteros ingresen a las galerías del hemiciclo porque “en el pleno se hace muchas cosas”.

Pero otro hecho que ha despertado incluso signos de protesta de los periodistas en el Congreso es el no permitir el acceso de la prensa en el Hemiciclo y diversos espacios, donde antes de la pandemia sí se era permitido. Ante ello, y tras los cuestionamientos, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, informó que se reinaugurará la sala de cronistas parlamentarios, tras recibir un informe de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima para poder llevar a cabo la reapertura del espacio. Estimó que esto se haría en un mes.

Dicho informe señala que sobre los balcones del hemiciclo, donde solía ubicarse la prensa, “hay tomacorrientes sin línea a tierra, canaletas caídas y mínima presencia de cables mellizos”. También indica que la sede del Congreso “no cuenta con la cantidad suficiente de extintores operatorios (portátiles y rodantes), con carga vigente para mitigar un amago de incendio y así evitar su crecimiento y propagación”. Pero la entidad resalta que “estas observaciones son fáciles de subsanar”.

Prensa peruana protesta por prohibición de ingresar al Congreso| VIDEO: RPP TV

RELACIÓN CON LA PRENSA

Para la directora del área de Libertades Informativas del IPYS, Adriana León, la relación de la prensa con la administración de Alva en el Congreso “ha sido bastante tirante”.

“El día que los gremios periodísticos logramos ingresar al Congreso para exigir que se devuelva este espacio [el Hall de los Pasos Perdidos y las galerías del hemiciclo] a la prensa, no solo Alva tenía animadversión, sino también Waldemar Cerrón, Jorge Montoya, tenían todo un pliego de reclamos, había una congresista que decía que queremos entrar para sacarlos durmiendo [en sus curules]”, declaró a El Comercio.

León también cuestionó que el oficial mayor del Congreso no haya mostrado el informe de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima a la prensa y que este documento está siendo usado para prolongar el acceso de la prensa.

“No es normal lo que está pasando, entiendo que con la pandemia todos los aspectos de la vida cambiaron, y nos tuvimos que adaptar a las restricciones, sobre todo cuando se trata de espacios cerrados, pero las restricciones en el Perú por el Covid-19 casi ya no existen. Esto es una mecida de parte del Congreso, el interés principal es que la prensa no entre para que no vea cómo negocian”, remarcó.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laínez, señala que es “inadmisible” que el Congreso siga poniendo excusas para negar que los medios de comunicación entren al Hall de los Pasos Perdidos y al hemiciclo.

“Primero fueron medidas sanitarias, hoy son por seguridad, hay una falta total de voluntad política por transparentar [las sesiones plenarias], esto no es una concesión, es un deber que tienen como autoridades”, afirmó.

Laínez recalcó la importancia de que la prensa tenga acceso a estos espacios, ya que las imágenes estáticas que se transmiten desde los canales oficiales no permiten hacer un seguimiento. Recordó lo importante que fue la presencia de los periodistas para revelar los chats de Fuerza Popular y dar detalles sobre los incidentes en el pleno, en el anterior Legislativo disuelto.

“Hay políticos que han estado súper cómodos sin la presencia del periodismo en el hemiciclo, [esta nueva postergación] no resiste argumento alguno, incluso dan a entender que debemos agradecerles por ‘salvarnos la vida’. El hecho es que una de las principales instituciones del país está obstruyendo el acceso a la información”, cuestionó.

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, las declaraciones de Alva sobre estar a favor de la libertad de expresión no se ven reflejadas en sus acciones. Para él, la reinauguración de la sala de cronistas parlamentarios no basta, pues es un espacio usado más que nada para que los periodistas guarden sus pertenencias.

“En esta sala nunca se va a tener acceso a los congresistas ni a lo que sucede en el interior del Congreso. No sirve para nada. Varios periodistas han preferido no usarla, y mantenerse afuera en el toldo, porque ahí es más fácil ver quién llega y abordar a los parlamentarios”, dijo.

“No deberíamos estar insistiendo en que nos dejen entrar a un lugar donde deberíamos estar. Solo Cuba, Venezuela y Nicaragua, de acuerdo a un informe que le pedimos a la SIP [Sociedad Interamericana de Prensa] no permiten el acceso libre a sus congresos. Es decir, el Perú en este punto está al mismo nivel que las tres peores dictaduras de América Latina”, criticó.

Protesta de periodistas para que se levante la prohibición de su ingreso al Parlamento.

SOBRE TOMAR ACCIONES LEGALES CONTRA EL CONGRESO

Zuliana Laínez también advirtió que en las próximas semanas el Legislativo elegirá a un nuevo defensor del Pueblo y “no puede ser que con la importancia que tiene para el sistema democrático del país, esta designación se concrete sin la puesta de los reflectores” sobre los congresistas.

Por ello, adelantó que si la administración de Alva no permite que la prensa ingrese al Congreso en las próximas semanas, la ANP presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial en defensa al derecho a la información.

“Esto no es un favor, no se les pide nada extraordinario, lo único que piden los cronistas parlamentarios es volver a la situación pre pandemia, es decir libre circulación en las galería del hemiciclo y en el Hall de los Pasos Perdidos, solo abrir la sala de cronistas es insuficiente”, afirmó.

El director ejecutivo del CPP también señaló que “si fuera necesario tomar medidas legales” contra el Parlamento, lo harán.

SEGUIR LEYENDO