Ecuador vs Nigeria EN VIVO: miden fuerzas en Nueva Jersey por fecha FIFA

Ecuador y Nigeria se miden en un amistoso en Estados Unidos.

Las selecciones de Ecuador y Nigeria chocarán hoy jueves 2 de junio en un amistoso internacional que se llevará a cabo en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos. Ambos equipos llegan con diferentes realidades en una etapa previa al Mundial de Qatar 2022.

El combinado ‘norteño’ viene de quedar en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas tras sumar 26 puntos, los cuales les permitieron acceder de forma directa a la cita mundialista. Sin embargo, en los últimos cinco encuentros del proceso clasificatorio no fue tan positivo, ya que consiguieron 3 empates, 1 victoria y 1 derrota. De todos modos, lograron el principal objetivo.

Además, este cotejo le servirá el técnico Gustavo Alfaro para probar algunas caras nuevas que buscan meterse en la lista para la Copa del Mundo. Leonardo Campana y Alexander Alvarado son dos futbolistas que tratarán de convencer al DT. El primero es goleador del Inter Miami de la MLS con 7 anotaciones en 14 cotejos de la presente campaña. Mientras que el segundo es un extremo izquierdo de LDU que a sus 23 años acumula 8 goles en 26 partidos.

Foto: Archivo

De otro lado, entre los convocados del ‘Tri’ se encuentra Byron Castillo. El lateral derecho ha estado bajo la lupa por una supuesta falsa nacionalidad. Los dirigentes de Chile reclamaron esta situación ante la FIFA, que está evaluando el caso para determinar si esto es válido o no. En caso de certificar la acusación, los ecuatorianos perderían los puntos de los partidos en los que el jugador estuvo presente y quedarán fuera de la competición que se jugará a fin de año.

Por su parte, los nigerianos no estarán en el Mundial por primera vez desde Alemania 2006. A pesar de que quedaron primeros en el grupo C de las Eliminatorias Africanas tras alcanzar las 13 unidades, en los compromisos extras con Ghana para definir al clasificado empataron 1-1 en el resultado global. No obstante, el gol de visitante los eliminó. Esto provocó la destitución de su entrenador, Augustine Eguavoen. En su reemplazo, los directivos contrataron al portugués José Peseiro, exDT de Venezuela.

Justamente, con el estratega europeo debutaron ante México en un amistoso el pasado sábado 28. El marcador fue un 2-1 en contra, siendo Cyrel Dessers, el autor del único gol de los africanos.

La selección de Nigeria en el partido amistoso con México. |

BAJAS

Gustavo Alfaro, DT del combinado sudamericano, no llamó para esta ocasión a algunos jugadores que fueron habituales convocados en las Eliminatorias como Michael Carcelén, Pedro Ortiz y Carlos Gruezo. Todos por decisión técnica.

DECLARACIONES

“Todo lo que buscaremos en este camino de preparación con estos amistosos es ver las cosas que nos faltan, porque sabemos de las cosas que como equipo poseemos y de las que debemos incorporar”, comentó Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador.

ECUADOR VS NIGERIA: POSIBLES ALINEACIONES

Ecuador: Hernán Galíndez; Luis León, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Michael Estrada y Romario Ibarra. DT: Gustavo Alfaro.

Nigeria: Francis Uzoho; Moses Simon, William Troost-Ekong, Semi Ajayi, Chidozie Awaziem; Joe Aribo, Bonke Innocent; Alex Iwobi, Calvin Bassey; Cyriel Dessers y Terem Moffi. DT: José Peseiro.

Entrenamiento de la selección ecuatoriana. | Foto: La Tri

HORARIOS DEL ECUADOR VS NIGERIA

- México: 7:30 p.m.

- Perú / 7:30 p.m.

- Colombia: 7:30 p.m.

- Ecuador: 7:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 8:30 p.m.

- Venezuela: 8:30 p.m.

- Paraguay: 8:30 p.m.

- Bolivia: 8:30 p.m.

- Chile: 8:30 p.m.

- Argentina: 9:30 p.m.

- Uruguay: 9:30 p.m.

- Brasil: 9:30 p.m.

- España: 2:30 a.m. (viernes 3)

CANALES PARA VER ECUADOR VS NIGERIA

- Argentina: DirecTV Sports.

- Chile: DirecTV Sports.

- Bolivia: DirecTV Sports.

- Paraguay: DirecTV Sports.

- Perú: DirecTV Sports.

- Uruguay: DirecTV Sports.

- Colombia: DirecTV Sports.

- Ecuador: DirecTV Sports y El Canal del Fútbol.

- Venezuela: DirecTV Sports.

- Estados Unidos: FITE TV.

SEGUIR LEYENDO: