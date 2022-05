Sus números históricos, la foto final que se volvió viral y una frase que adelanta su despedida: lo que dejó el partido consagratorio de Julián Álvarez

Julián Álvarez vivió una noche soñada al marcar seis goles y lograr una marca inédita en la historia de River Plate. Además, el Araña nunca había anotado más de cuatro tantos en un mismo partido y gracias a estos seis, quedó a solo cuatro de alcanzar a Rafael Santos Borré en la carrera de máximo goledor en la era de Marcelo Gallardo.

“Creo que hicimos un gran partido todo el equipo. Necesitábamos un triunfo así para terminar de buena manera la fase de grupos y eso es muy imporante”, fueron las primeras palabras del oriundo de Calchín, Córdoba.

Sobre la histórica goleada por 8 a 1 ante Alianza Lima, agregó: “Siempre intentamos dar lo mejor, hacer nuestro juego, sea en la competencia que toque. Ganamos la fase de grupos y esperemos seguir así en los octavos proque la Libertadores es un gran objetivo para nosotros”.

El delantero de 22 años transita sus últimos partidos en River Plate, ya que luego de la fase de octavos de la Copa deberá sumarse al Manchester City. “Estoy muy contento, tratando de disfrutar cada minuto. Se la pasa muy bien acá, donde siempre me divertí y se siente el cariño de toda la gente. Es un mimo al alma, estoy contento por todo esto que me está pasando”, reconoció.

Al término del encuentro, River Plate bromeó con las dos pelotas que se ganó Julián Álvarez, producto de su doble hat-trick. Vale recordar que el delantero de 22 años está disputando sus últimos partidos con la camiseta del millonario, ya que el Manchester City lo compró y lo cedió a préstamo a la institución de Núñez hasta mitad de este año.

Esto no quita que Julián Álvarez no siga jugando cada partido con la dedicación de siempre. Por ello, no hay que descartar que el Araña alcanza o incluso supere, la gran marca de Rafael Santos Borré en River Plate. El colombiano acumula 55 goles y es el goleador histórico de la era de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, con los seis tantos de esta noche, el cordobés alcanzó 51 conquistas (36 con la pierna derecha, 11 con la zurda y 4 de cabeza) en 115 partidos oficiales con la banda roja y quedó a solo cuatro de alcanzar al cafetero. Detrás, completa el podio Lucas Alario con 41 goles en 82 encuentros.

Julián Álvarez, el goleador récord de River Plate

Álvarez, de 22 años, superó a Luis María Rongo (1939), Leopoldo Luque (1976) e Ignacio Scocco (2017), quienes habían marcado cinco tantos en un mismo partido para el club de Núñez. Rongo los convirtió el 23 de abril de 1939 en el 8-0 ante Ferro; Luque lo hizo el 22 de febrero de 1976 en el 5-1 ante San Lorenzo y Scocco los marcó el 21 de septiembre de 2017 en el 8-0 frente a Jorge Wilstermann de Bolivia, por Copa Libertadores.

Además de llegar a los 51 tantos en River (el máximo anotador de la historia del club es Ángel Labruna con 317) y quedar a 4 del colombiano Rafael Santos Borré (55), máximo goleador de la gestión de Marcelo Gallardo como DT, en Copa Libertadores, la “Araña” igualó al formoseño Juan Carlos Sánchez, de Blooming, de Bolivia, el primer futbolista en marcar seis tantos en un mismo partido.

SEGUIR LEYENDO: