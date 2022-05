Aníbal Torres defiende a Pedro Castillo: “Hay una denuncia contra el presidente sin ninguna prueba”

Anibal Torres defiende a Pedro Castillo de denuncias e investigaciones en su contra | VIDEO: TV Perú

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, defendió al presidente Pedro Castillo de las últimas denuncias e investigaciones que el Fiscal de la Nación decidió iniciar por los supuestos delitos de integrar la organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión. El también titular de la PCM sostuvo que las acusaciones contra el mandatario se han hecho basados en fotografías e informen de medios de comunicación.

“Vemos una denuncia contra el presidente sin ninguna prueba, solamente con todo lo que se dice en los medios o con lo que dos personas están conversando por allí y a veces con las fotografías que se ha tomado el presidente con tal o cual persona. La cuestión es muy simple, no es difícil de entenderlo. Cuántas fotografías me he tomado esta mañana aquí y, ¿eso quiere decir que yo conozco a esas personas? Si una de esas personas ha delinquido o va a delinquir, ¿yo puedo estar implicado en ese proceso? Eso es un absurdo”, dijo en discurso de apertura del Consejo de Ministros Descentralizado, en Loreto.

Torres indicó que en la reciente investigación que se le ha abierto al presidente de la República no se ha respetado el derecho a la reserva y presunción de inocencia. “Toda investigación es reservada, porque hay que respetar los derechos fundamentales de todas las personas y el principio de presunción de la inocencia. Sin embargo, se hace una conferencia pública para decir que se ha formulado tal o cual denuncia. Eso es tráfico de la justicia, se está negociando con la justicia y eso no es justo, es condenable”.

“Espero que esos fiscales aceleren esas procesos judiciales y se pruebe si realmente se han estafado a todos los peruanos por miles de millones de soles y no estén dormidos esos expedientes”, recalcó el presidente del Consejo de Ministros.

En otro momento, pidió al Poder Legislativo dejar las confrontaciones y trabajar juntos por solucionar los grandes problemas del Perú. “El poder Ejecutivo y el Ejecutivo se necesitan para trabajar conjuntamente en vez de estar con estos procesos de pedidos de vacancia, de pedir renuncia y acusaciones constitucionales sin ningún fundamento”.

CRISIS ALIMENTARIA

Sobre el incremento de precios de los alimentos y una posible crisis alimentaria en el mundo, Torres manifestó que “la inflación ha crecido en todo el mundo” y que salir en los medios de comunicación y decir que es culpa de Castillo ser “una persona que no tiene ningún escrúpulo, extraordinariamente peligrosa”.

Indicó que “la inflación existe en todo el mundo en estos momentos” y mencionó que ahora en Estados Unidos “la gente ya no saca sus vehículos como antes, debido al incremento en el precio de la gasolina”.

Por otro lado, el jefe de la PCM volvió a referirse a los monopolios y oligopolios que hay en el país y consideró que es lo negativo que tiene el Perú, “porque son ellos los que fijan los precios de los bienes y servicios”.

Asimismo, descartó que vayamos a convertirnos en una sociedad de los años 80 o la venezolana en la actualidad, donde miles de personas hacen interminables colas para poder comprar productos de primera necesidad. “¿Ustedes han visto en los mercados que la población está haciendo cola para adquirir sus productos en el mercado? ¿Hemos llegado a eso? No. Ni vamos a llegar a eso, porque estamos trabajando para evitarlo, estamos ayudando a la agricultura”.

