Anderson Santamaría se refirió a la selección peruana en plena celebración del bicampeonato con Atlas

El sacrificio de los peruanos comienzo a dar frutos en el continente americano. Primero fue Raúl Ruidíaz consagrándose ganador de la Concachampions y ahora Anderson Santamaría quien logró un bicampeonato en la Liga MX. Lo extraño es que ambos quedaron fueron de la nómina de la selección peruana para el repechaje Qatar 2022. No obstante, el defensor confía en retornar a la ‘bicolor’.

El central no ha vuelto a ser llamado al ‘equipo de todos’ después de su error ante Brasil en el proceso clasificatorio. Sin embargo, en medio de la celebración por un nuevo título en su carrera, se animó a hablar de su presencia en la próxima Copa del Mundo. “Voy a trabajar y voy a pelear el puesto”.

¿Qué pasó en su último partido con la ‘blanquirroja’? Anderson Santamaría perdió un balón en la esquina derecha del arco de Pedro Gallese. El defensor central no despejó e intentó buscar la falta. Pero, Neymar le quitó la pelota y acabó en el suelo. Pese al reclamo de sus compañeros, el árbitro no hizo caso y certificó el gol brasileño tras un gran pase del delantero del PSG que Everton Riveiro terminó empujándola dentro de la portería ‘incaica’. El compromiso culminó 2-0 en contra.

A partir de ese suceso fue borrado por Ricardo Gareca y muy criticado por la prensa local. Por ejemplo, el periodista Eddie Fleischman lapidó al futbolista de Atlas y señaló que “sus errores garrafales eran reiterativos”. Pero, como se sabe, en este deporte siempre hay revanchas y en la actualidad, es uno de los más pedidos para la selección nacional.

Su regreso no será muy fácil. En su posición hay jugadores que llevan mucho tiempo dentro de la consideración del técnico argentino. Como es el caso de Christian Ramos, quien no atraviesa un buen momento en Alianza Lima. Por otro lado, están defensores como Carlos Zambrano y Miguel Araujo, los cuales vienen de alzar trofeos con sus respectivos clubes.

Anderson Santamaría ha sido internacional con Perú en 23 oportunidades.

SU REFLEXIÓN TRAS EL BICAMPEONATO

Anderson Santamaría jugó en el partido de vuelta ante Pachuca. Lastimosamente, solo pudo estar en el campo durante toda la primera parte y fue cambiado por el mexicano Diego Barbosa. El futbolista de 30 años conversó con la prensa azteca en medio de la algarabía por el bicampeonato con Atlas FC.

“Me tocó llegar en un momento difícil para la institución, pero nunca dejamos de creer. Nunca dejamos de trabajar con el apoyo de la gente en el nuevo proyecto. El comando técnico fue muy serio. Con el trabajo, aquí están los resultados”, inició el representante nacional.

Asimismo, la ‘Muralla’ habló sobre su lesión en la nariz, la cual lo obligó a jugar con máscara. “Fue una liguilla muy dura para mí, porque fueron partidos muy complicados, incluso no podía ni respirar, pero jugaba con el corazón. Hoy no me dio para más, pero están todos los compañeros que trabajan a la par porque todos quieren estar en este grupo y todos somos unos ganadores”.

Por otro lado, en la presente temporada Anderson Santamaría ha disputado 42 partidos, sumando 3448 minutos en el terreno de juego. Aportó con un gol y fue amonestado con cartulina amarilla en 10 oportunidades. No ha recibido tarjetas rojas a pesar de estar en una posición de constante roce con los delanteros. Fue titular indiscutible en toda la campaña.

