Diego Romero y la esperanza de Universitario en el Apertura: “Nunca bajamos los brazos”

Diego Romero debutó en la Liga 1 con Universitario el 2020. | Captura GOLPERU

Universitario de Deportes sucumbió ante Melgar en condición de visitante en un partido válido por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Los ‘cremas’ se vieron superados de principio a fin por los ‘rojinegros’ y, prácticamente, vieron casi imposibles sus aspiraciones por tentar este título. Sin embargo, el arquero Diego Romero consideró que no van a bajar las brazos a pesar de que todo se les ha puesto cuesta arriba.

“ La verdad es que nosotros seguimos para adelante. No bajamos los brazos nunca. Sabemos que estamos en la ‘U’ y tenemos que ganar todos los partidos. No hay chance a perder y solo tenemos que ir para adelante”, manifestó el futbolista en declaraciones para GOLPERU tras el encuentro.

De hecho, es consciente que la situación no es la mejor y las opciones son bastante lejanas, aunque considera que si juegan como lo hicieron en el segundo tiempo en Arequipa puede pelear por cosas importantes. “Es complicado, pero todo se puede. Creo que planteamos un mejor partido el segundo tiempo y si seguimos así creo que vamos a lograr muchas cosas buenas”, comentó.

Por otro lado, el joven golero se refirió al resultado de este cotejo ante el ‘Dominó’. “Yo me planteo que el equipo salga vencedor siempre, trato de dar lo mejor de mí. Lamentablemente, no se ha dado el resultado, pero hay que seguir trabajando que no hay de otra”, señaló.

Ahora, Romero fue una de las figuras, no solo de los ‘merengues’, sino también del partido en sí, realizando grandes atajadas que pudieron haber agrandado el resultado final. Ante esta situación, reconoció que una victoria en el Monumental de la UNSA hubiera sido ideal para coronar su actuación. “Sí, me gustaría haberlo ganado. Como digo, siempre quiero dar lo mejor de mí, de que el equipo salga vencedor. Lamentablemente, no se da, pero hay que seguir trabajando”, aseguró.

Finalmente, se pronunció sobre la jugada del penal, la cual fue cobrada por el árbitro Michael Espinoza tras una falta sobre Kevin Quevedo. ¿Impactó con el atacante de Melgar? “Creo que sí, pero lo que siento es que él la pica muy larga y me choca a mí. Pero bueno, son cosas que el árbitro toma una decisión y eso es todo”, finalizó.

El arquero de Universitario fue una de las figuras del partido y dio a conocer sus apreciaciones. | Video: GOLPERU

Y es que el cuadro ‘estudiantil’ llegaba a este partido con la obligación de sumar los 3 puntos para no alejarse de los arequipeños, que se encontraban en el primer lugar con 31 puntos. Sin embargo, desde el inicio el trámite estuvo claramente a favor de los dueños de casa. Demostraron el porqué accedieron a los octavos de final de la Copa Sudamericana y pasaron por encima de los ‘merengues’. A través de Bernardo Cuesta, Horacio Orzán, Alejandro Ramos, hasta incluso con el zaguero Leonel Galeano buscaron por varias formas inquietar la valla de Romero, aunque el portero estuvo a la altura de las circunstancias y tuvo espectaculares estiradas.

De repente, llegó la anotación de Luis Iberico tras un centro de Alexis Arias. De ‘9′, el delantero de 24 años convirtió su gol y el que rompió la paridad. Para la segunda mitad, el técnico de los de Ate, Jorge Araujo, realizó una variante (Piero Quispe por Joao Villamarín) buscando generar más elaboración en el mediocampo. Y la estrategia en cierto modo le funcionó, aunque no llegó a materializarla con los goles. En eso, mediante un contragolpe, Kevin Quevedo recibió una falta por parte del Diego Romero, para luego transformarlo en gol por la vía de penal.

Luis Iberico anotó el 1-0 para Melgar. Foto: Liga 1

LO QUE SE LE VIENE A LA ‘U’ EN EL APERTURA

Esta derrota deja a la ‘U’ casi sin opciones de lograr el Torneo Apertura. La semana que viene no jugará por el receso de la Liga 1 debido al partido de la selección peruana ante Nueva Zelanda por el repechaje. Recién para el 18 de junio se reanudará, pero tendrá que descansar en esa fecha, dando una ventaja al resto de los equipos que viene peleando el primer título del año. Para finalizar, los compromisos que le siguen son Sport Huancayo de visita (uno de los punteros) y UTC de local.

SEGUIR LEYENDO