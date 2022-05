¿Qué es el ritual del Ayahuasca y por qué es famoso este “viaje espiritual y curativo”?

La ceremonia del Ayahuasca: el ritual que conecta el mundo mágico con el espiritual. Captura: Put Srca / The Path of the Heart.

Los rituales ancestrales forman parte de nuestra cultura. Estas prácticas han sido aprendidas gracias al legado de los antepasados, quienes reunieron sus experiencias y secretos para mantener viva sus costumbres. Una de estas ha llamado la atención del mundo por los efectos que puede producir en las personas.

El nombre Ayahuasca no es ajeno a los peruanos. Se trata del título que se brindó a una de las ceremonias más populares que se realizan en el territorio nacional. Esta vivencia es completa, ya que no cualquiera lo puede ejecutar.

Recientemente, el actor Will Smith -quien protagonizó un acto violento en los Premios Oscar- reveló detalles de lo que sintió cuando fue parte del ritual del Ayahuasca. Las escenas fueron compartidas en “My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman” de Netflix.

Para adentrarnos a este tema, compartimos los detalles sobre esta actividad milenaria que posee unas características curiosas, desde los cánticos, oraciones hasta el estado de inconsciencia para dar paso al perfil espiritual.

La ceremonia del Ayahuasca: el ritual que conecta el mundo mágico con el espiritual.

¿QUÉ ES EL AYAHUASCA?

La “soga de los espíritus” se elabora a base de una planta que pertenece a la familia de Malpighiaceae, recibiendo el nombre científico de Banisteriopsis caapi. De acuerdo a datos oficiales de MIDAGRI, habita en suelos de altura, alejada de las orillas, en suelos inundables solo con creciente alta. Comparte su espacio con especies como el aguaje, aguano, ajo sacha, castaña, cedro, escalera de mono, espintana, uña de gato y otras variedades.

Sobre su cultivo en la zona de Iquitos, su época de siembra se realiza entre los meses de noviembre y diciembre. La recomendación que se ofrece a los interesados es hacer la plantación en los primeros días de la temporada de lluvia. Se deben complementar las acciones con podas esporádicas para un mejor control de las malas hierbas.

COMPONENTES QUÍMICOS DEL AYAHUASCA

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú manifiesta que el Ayahuasca contiene alcaloides, como harmina, harmanho, harmalina, harmol, d-Tetrahidroarmina, harmalol, vasicina, amida harminica, ácido-metil esterharmínico, acetilnorharmina, N-Oxi-Harmina, N-Norharmina, ácido harmalínico, ketotetrahídro-Norharmina, telepatina, ácido harmínico, carbolina y metil-ester.

CEREMONIA DEL AYAHUASCA

Su gran poder alucinógeno es utilizado por las comunidades indígenas para realizar rituales religiosos, con mayor acción en los pueblos amazónicos. La ceremonia del Ayahuasca es reconocida por despertar energías espirituales , además de su uso para curaciones, teniendo como guía las prácticas ancestrales.

El 24 de junio del 2008, el gobierno del Perú declaró este ritual como Patrimonio Cultural de la Nación.

¿CÓMO SE REALIZA EL RITUAL DEL AYAHUASCA?

El proceso inicia con la aparición de un curandero -también conocido como chamán- quien se encarga de encabezar la ceremonia. Es quien ofrece la preparación de la planta enteógena y la sirve a los participantes en forma de té.

El líder continúa con su parte, entonando ícaros tradicionales, los cuales suelen ser descritos como curativos , porque evocan a la energía, arrastrándolos a un plano de relajación en la que no son conscientes de la realidad en su totalidad.

La ayahuasca es una planta de la selva que tiene efectos en el organismo. Créditos: History Channel.

Se recomienda un uso prudente de la información sobre los efectos terapéuticos de las plantas y acudir con personas que estén acreditadas para su utilización.

Aquellos que se animan a experimentar pueden tener visiones, oír voces o sentir reacciones en sus cuerpos, como transpiraciones, movimientos descoordinados, entre otros. Al llegar a ese estado, se espera que las personas logren encontrar un equilibro en sus vidas, así como la sanación.

“Los efectos que produce, ampliamente estudiados por su complejidad, son distintos de los que usualmente producen los alucinógenos. Parte de esta diferencia consiste en el ritual que acompaña su consumo, que conduce a diversos efectos, pero siempre dentro de un margen culturalmente delimitado y con propósitos religiosos, terapéuticos y de afirmación cultural”, así lo describe la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo en junio del 2008.

