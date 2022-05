Corte de Luz en Lima y Callao hoy 23 de mayo: distritos, zonas y horarios

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy lunes 23 de mayo. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

LUNES 23-05-2022

RIMAC 09:00 – 10:00

P.J. HUERTA GUINEA CALLE 10 MZ B, C, JR. CAJAMARCA CDRAS 4, 5, JR. HUALGAYOC CDRAS 3, 4, JR. LIBERTAD CDRA 4, JR. MADERA CDRAS 4, 5, MZ B, C, JR. OTERO MZ A, B, C, JR. PATAZ CDRAS 1, 2, 4.

COMAS 09:00 – 10:30

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO AV. CHACRA CERRO 127, LOTES 121, 127, 131, URB. SOL DEL PINAR AV. HEROES DEL ALTO CENEPA CDRAS 16, 17, MZ B, B4, C, C4, D, D4, E, E4.

CARABAYLLO 10:00 – 15:00

A.H. INDUSTRIAS UNIDAS O A.H. VALLE SAGRADO MZ B, H. PUENTE PIEDRA 10:00 – 11:30 ASOC. VILLA LOS ROBLES AV. LAS PALMAS DE COPACABANA MZ A, URB. EL GRAMADAL CALLE BELLO HORIZONTE CDRA 3, JR. MARIATEGUI CDRAS 1, 3, ASOC. EL PLATANAL MZ C.

RIMAC 10:30 – 11:30

ALAMEDA LOS DESCALZOS CDRA 1, URB. CHABUCA GRANDA CALLE 22 DE AGOSTO CDRA 1, JR. ATAHUALPA CDRA 1, JR. CHICLAYO CDRA 1, 4, 5, JR. MADERA CDRA 1, JR. PATROCINIO CDRA 1, JR. SANTA LIBERATA CDRA 1, JR. TRUJILLO CDRA 8, PASAJE PATROCINIO CDRA 1.

SANTA ROSA DE QUIVES 10:30 – 16:00

KM 44 CARRETERA LIMA- CANTA C.P. ZAPAN. CARABAYLLO 11:30 – 13:00 FUNDO SAN BERNARDO O ASOC. LAS GARAS AV. CHILLON TRAPICHE MZ I, URB. TUNGASUCA AV. HEROES DEL ALTO CENEPA MZ A, H, I, AV. MICAELA BASTIDAS CDRA 2, CALLE DIEGO ORTIZOLA CDRA 2, MZ I, L, CALLE FRANCISCO TUPAC AMARU CDRAS 1, 3, MZ I, L, CALLE GREGORIA SISA CDRA 1, MZ A, D, CALLE VENTURA MONJARRAS CDRA 2, MZ A, JR. ESTEBAN BACA CDRA 1, MZ A, B, CALLE MELCHOR ARTEAGA CDRA 3, MZ A, B, H.

RIMAC 12:00 – 13:00

URB. PERRICHOLI AV. FRANCISCO PIZARRO CDRAS 2, 3, 4, 5, CALLE PRESA CDRA 1, CALLE SAN GERMAN CDRAS 1, 3, JR. CHIRA CDRAS 1, 3, 4, PASAJE PRIVADO CDRA 3. RIMAC 14:00 – 15:00 P.J. MARIANO MELGAR AV. FRANCISCO PIZARRO CDRAS 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, AV. MORRO DE ARICA CDRA 1, JR. TOMAS VIDAL CDRA 1, PASAJE CENTRAL CDRA 1, 2, PASAJE MUÑOZ CDRA 1.

CARABAYLLO 14:30 – 16:00

A.H. EL HORIZONTE AV. MICAELA BASTIDAS MZ T, T1, CALLE MIGUEL GRAU MZ S, JR. 7 DE MARZO MZ S, A.H. EL PROGRESO AV. TUPAC AMARU CDRAS 28, 29, 30, MZ R, S, JR. 3 DE OCTUBRE CDRA 1 MZ Q, R, JR. JOSE PARDO OESTE CDRAS 1, 2, MZ S, S1, JR. LOS CLAVELES OESTE CDRA 1, MZ T, T1, U, U1, JR. MIGUEL GRAU ESTE CDRA 1, JR. MIGUEL GRAU OESTE CDRAS 1, 2, MZ S, S1, T, T1, JR. VARGAS MACHUCA CDRA 1, MZ R, PASAJE CENTRAL CDRAS 1, 2, PASAJE OESTE CDRA 2.

COMAS 15:30 – 17:00

URB. SAN JUAN BAUTISTA AV. TUPAC AMARU CDRAS 19, 33, 52, 53, 54, 55, 56, 78, 79, MZ A, A1, C, CALLE SAN JULIAN CDRA 1, MZ A, A1, CALLE SAN JUSTINIANO CDRA 1, MZ E, JR. LAS MAGNOLIAS CDRA 4, JR. LAS ORQUIDEAS MZ C, JR. SAN GENARO CDRAS 2, 3, 4, JR. SAN GERMAN CDRA 2, JR. SAN GERONIMO CDRAS 2, 3, MZ I, JR. SAN JACINTO CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ B, B1, D, JR. SAN JAVIER CDRAS 1, 2, MZ B, C, C1, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ I, JR. SAN JUDAS TADEO CDRAS 1, 2, 3, MZ A, B, J, JR. SAN JUSTO CDRAS 2, 3, MZ C, H, I, URB. LA ALBORADA CALLE LOS GERANIOS CDRA 1, CALLE LOS LAURELES MZ D.

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

