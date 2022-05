Arley Rodríguez habló tras sus dos asistencias ante Municipal: “Estoy demostrando que estoy para ser titular”

Arley Rodríguez se refirió a su actuación ante Deportivo Municipal por Liga 1 2022.

Alianza Lima goleó 3-0 a Deportivo Municipal por la jornada 15 del Torneo Apertura. Uno de los jugadores más determinantes de la victoria ‘blanquiazul’ fue Arley Rodríguez. El colombiano participó con dos asistencias para los goles de Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. Por ello, tras finalizar el encuentro, el extremo afirmó que está para arrancar en el esquema de Carlos Bustos.

“Agradecerle a Dios porque nunca me deja caer en vergüenza y al grupo que siempre me ha apoyado. Yo he sido muy feliz acá en Alianza Lima, también me ha tocado lucharla porque yo siempre me preparo para arrancar. Las veces que lo hago, igualmente me entrego y ahí demostrándole al profe que puedo estar en el once. Si el decide que esté en el banco, voy a estarlo de la mejor manera”, inició a ras del campo del estadio Iván Elías Moreno.

Arley Rodríguez fue cambiado por Aldair Rodríguez a los 76 minutos del cotejo y contó que le dijo Carlos Bustos al salir. “Me felicitó porque él sabe que me exijo al máximo. Ahora me da la oportunidad de estar al igual que con Vallejo. Siempre demostrando que estoy al 100% cuando me toque”.

“Sabemos que no tenemos margen de error. Por ahí en torneo internacional, no se nos ha dado, pero no es fácil jugar cada tres o cuatros días con viajes. Nosotros estamos demostrando que podemos seguir peleando el título local. Estamos concentrados, dejando de lado la Copa Libertadores”, finalizó el atacante ‘cafetero’.

Arley Rodríguez cumplió con dos asistencias ante Deportivo Municipal.

SUS ASISTENCIAS

A los 26 minutos del cotejo. Arley Rodríguez recibió el balón por la banda derecha y sacó un gran centro al corazón del área. La pelota sorprendió a la defensa ‘edil’, dio un bote y apareció Pablo Lavandeira, otro jugador que atraviesa un gran momento, para empujarla con el pecho.

A los inicios de la etapa complementaria. El vigente campeón de la Liga 1 aumentó el marcador con la misma formula. Centro de Arley y Hernán Barcos, el cual llegaba por el segundo palo, definió con su pierna derecha. El ‘Pirata’ alcanzó su séptimo gol y se encuentra a dos de igualar a Alex Valera como goleador del campeonato peruano.

Los números de Arley Rodríguez en el Apertura: Ha registrado 12 partidos (tres de titular y nueve de suplente), en los cuales anotó dos goles. Uno en la goleada sobre Universitario de Deportes en el clásico y otro ante Alianza Atlético de Sullana. Asimismo, acumula cuatro asistencias.

Foto: Twitter

