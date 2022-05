Spy x Family anime: ¿Cómo y dónde ver capítulos completos en español latino?

Spy × Family es una serie de manga y anime escrita e ilustrada por Tatsuya Endo. Tiene una adaptación al anime estrenada el 9 de abril de 2022.

Últimas noticias de “Spy X Family”. La historia que nos presenta el mangaka japonés Tatsuya Endo se ha posicionado entre los más vistos y buscados en el Perú. Muestra de ellos es la reacción de los fans en las redes sociales desde el estreno del anime en el mes de abril. La comedia de espías tiene el paquete completo para conquistar a los admiradores de las animaciones japonesas: desarrollo de personajes, diálogos divertidos y acción.

Gracias a las comunidades que se han creado en las plataformas digitales, podemos acceder a más información sobre el manga y la emisión en simultáneo con Japón (simulcast). Además, otro factor importante para que no te pierdas sus episodios es que se encuentran habilitado en su idioma original, con subtítulos y presenta doblaje a español latino y de España.

Si has decidido incluir esta serie a tu lista para ver en el 2022, te contamos cómo y dónde puedes ver los episodios completos de la temporada 1. Conoce más sobre la familia Forger y las misiones que tienen que cumplir.

(Crunchyroll)

SPY X FAMILY: SINOPSIS

En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información, Ostania y Westalis llevan décadas enfrentadas en una guerra fría. La División de Inteligencia, conocida por sus siglas WISE, envía a su mejor espía, ‘Twilight’, en una misión ultra secreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond , responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países.

Para cumplir su misión, tendrá que adoptar la identidad del psiquiatra Loid Forger, además de formar una familia falsa para reunir información a través del hijo de Donovan. Es así como llega Anya a su vida, una niña que puede leer la mente, y Yor, una asesina en serie que se une a la misión para que su hermano no sospeche que sigue soltera.

En cada capítulo de “Spy X Family” conoceremos las misiones que tendrán que cumplir mientras que cada uno de ellos oculta sus secretos, aunque la pequeña de cabellos rosados sabe todo lo que se cruza por sus mentes. ¿Lograran mantener la paz entre las naciones?

SPY X FAMILY: PERSONAJES

Conoce a los miembros de la familia Forger y quiénes ponen en riesgo la misión Strix.

- Loid Forger.

- Anya Forger.

- Yor Forger.

- Franky Franklin .

- Henry Henderson.

- Donovan Desmond.

- Damien Desmond.

- Becky Blackbell.

- Emile Elman.

- Ewen Egerberg.

- Camilla.

- Millie.

- Sharon.

- Dominic.

- Sylvia Sherwood.

SPY X FAMILY ANIME: ¿DÓNDE VER CAPÍTULOS EN ESPAÑOL LATINO?

Esta producción de Wit Studio y CloverWoks se encuentra habilitada en la plataforma oficial de Crunchyroll, que posee el archivo más grande de anime tras su alianza con Funimation. También podrás encontrar otras series como “One Piece”, “Kimetsu no yaiba”, “Shingeki no kyojin”, “Jujutsu Kaisen”, “Dragon Ball”, “Haikyuu”, “Yuri on ice”, entre otros.

Crunchyroll precio Perú: existen tres opciones para nuestro país. S/ 19 al mes (FAN), S/ 21 (MEGA FAN para ver sin conexión) y una cuenta gratuita con publicidad.

Estos son las capítulos en español latino y subtítulados que ya se encuentran disponibles:

Spy X Family cap 1: “Strix”.

Spy X Family cap 2: “Conseguir esposa”.

Spy X Family cap 3: “Entrar en Edén”.

Spy X Family cap 4: “Objetivo: pasar la entrevista”.

Spy X Family cap 5: “El resultado”.

Spy X Family cap 6: “Objetivo: hacer amigos”.

Spy X Family cap 7: “El segundo hijo del objetivo” (estreno: sábado 21 de mayo)

TRÁILER | SPY X FAMILY SUB ESPAÑOL