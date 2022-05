¿Universitario podría perder un punto tras reclamo de Mannucci?: esto es lo que sabe del caso de Andy Polo

Carlos A. Mannucci hizo un reclamo por los puntos en el duelo con Universitario.

Universitario de Deportes rescató un punto en su visita a Carlos A. Mannucci por el Torneo Apertura. No obstante, la ‘U’ podría perderlo, pues el elenco trujillano acaba de hacer un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FPF. Este estaría basado en que el futbolista Andy Polo no fue inscrito de manera correcta.

¿Por qué el ‘Tricolor’ alega que el extremo ‘crema’ no fue registrado de forma correcta? El club norteño asegura que ‘Polito’ no pasó los exámenes médicos en suelo peruano. Además, el jugador debía hacerlo en un centro acreditado por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). Esto no habría ocurrido porque llegó a Lima cuatro días después del cierre de libro de pases.

Andy Polo fue titular en el empate 0-0 con Mannucci. Alineó hasta los 68 minutos del compromiso y fue cambiado por Guillermo Larios. En caso, la Comisión de la Federación Peruana de Fútbol considere válido el reclamo. Entonces, el resultado pasará a ser 3-0 a favor de los dirigidos por Mario Saralegui.

El portero Manuel Heredia fue consultado sobre el caso en una reciente entrevista con GOLPERU. “La verdad que lo he estado siguiendo el día de ayer por redes. Hice las preguntas a la directiva y mencionan que han iniciado un proceso. No sabemos de cuanto pueda proceder. No me inflo el pecho si nos favorecen con los tres puntos porque lo deportivo es más importante. Pero las reglas se han hecho para respetar”.

Manuel Heredia se refirió al reclamo hecho por su equipo Carlos A. Mannucci.

Asimismo, el gerente general de Carlos A. Mannucci se mostró confiado de sumar una victoria. “El reglamento señala que no existe lista de buena fe. Tendríamos que estar en el escenario que Universitario tenga un centro médico acreditado en Estados Unidos y que la Liga 1 lo haya aprobado, eso no creo que se haya dado”.

“Si la FIFA dispuso la ampliación del plazo para inscribir jugadores, eso de inmediato debió surtir efecto en la modificación del reglamento de la Liga 1 2022 y notificación a todos los clubes participantes indicando que tienen un mayor plazo y eso no ocurrió”, manifestó Henrry Paredes.

DEFENSA DE LA ‘U’

Desde el lado de Universitario, el administrador Jean Ferrari se pronunció sobre el reclamo de los trujillanos. ““A nosotros no nos han notificado nada, pero hay información que llega y nos tratan de alertar antes que sucedan las cosas y nos han sorprendido. Se han tomado la fea costumbre de lo que no lo puedes ganar en la cancha, lo buscas ganar en mesa”.

“Estos señores no están enterados que había una ampliación de registro. Hay un documento de FIFA con fecha de 9 de marzo del 2022, donde se determina que los cambios correspondientes al primer periodo de inscripción eran hasta el 31 del mismo mes. Este documento nos servirá para defendernos”, agregó en diálogo con Ovación.

Por último, el exfutbolista argumentó que utilizaron un documento actual para la inscripción de Andy Polo. “Tampoco han considerado que vino al Perú para disputar un partido amistoso ante Panamá y Jamaica en febrero y tenía examen médico vigente, porque en enero se hizo uno con la selección y ese fue el que se presentó”.

PRÓXIMO PARTIDO DE AMBOS CLUBES

Universitario protagonizará un clásico con Sporting Cristal. El partido está programado para el sábado 21 de mayo a las 19:00 (hora local) en el estadio Monumental. Los ‘celestes’ ganaron a Ayacucho FC y son terceros, por lo que será un enfrentamiento directo para saber que elenco sigue en la pelea del Apertura.

Mannucci viajará a la capital para enfrentar a Sport Boys. El cotejo se llevará a cabo el domingo 22 de mayo a las 13:15 (hora local) en el Miguel Grau del Callao. Los ‘rosados’ sumaron tres puntos tras vencer 2-1 a Alianza Atlético de Sullana en condición de visitante.

SEGUIR LEYENDO