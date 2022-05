Congreso: trabajadores del despacho de Rosío Torres participaron en actividad de campaña de su esposo

Congreso: trabajadores del despacho de Rosío Torres participan en campaña de su esposo

En la plantilla de trabajadores del Congreso de la república figuran los nombres Juan Abelardo Villanueva Navarro y Adolfo José Monsalve Flores, ambos contratados durante el presente año e integrantes del despacho de Rosío Torres. Sin embargo, estos fueron captados participando de actividades de campaña del esposo de la congresista a cientos de kilómetros de lo que se supones es su centro de labores.

La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales los incluyó en su grupo de trabajo para cumplir funciones administrativas o apoyar en la revisión de proyectos de ley. Sin embargo, las cámaras de Panorama los encontraron participando de la campaña electoral de Fernando Meléndez, excongresista, exgobernador y esposo de Rosío Torres, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso.

Sobre Monsalve, la congresista lo señaló como “abogado, un paisano mío que está asignado a mi despacho”. Sin embargo, las imágenes obtenidas lo muestran lejos de Lima, precisamente en Iquitos, región a la que representa la parlamentaria Torres. El hecho que llama la atención es que el funcionario del Estado se encontraba participando en actividades ajenas al Congreso en un día de semana.

“Todo mi entorno, mi vida política, mi vida familiar y todo porque los dos somos políticos. ¿No puedo contratar a los amigos de mi esposo? Los amigos de él son mis amigos ¿Cuál es la restricción ahí?”, fue la respuesta de la congresista al ser consultada por los vínculos de sus trabajadores con el entorno personal de su esposo.

FIGURA AUSENTE

El jueves 12 de mayo el Congreso tenía una agenda apretada al haber agendado la interpelación de tres ministros, Sin embargo, la congresista Rosío Torres no se encontraba en el hemiciclo ni en Lima, sino con su esposo participando de su campaña con miras a convertirse en gobernador. Panorama resaltó que la parlamentaria no pidió licencia por salud o temas personas, ni se encontraba en semana de representación.

“Estuve, he votado”, dijo la congresista para luego resaltar que se conectó de manera virtual a las sesiones de interpelación. “Usted sabe que yo soy de Iquitos. Los compromisos son acá. La población no entiende cuando les dices que no se puede venir”, agregó.

Sobre su viaje realizado el 12 de mayo, Torres confirmó que fue el propio Congreso quien asumió los gastos, pero durante aquel importante día para la estabilidad política, esta estuvo junto a su esposo tras su actividad de campaña. Las cámaras del dominical mencionado mostró imágenes en las que se ve a la parlamentaria manejando el auto que recogió a su esposo tras su acto proselitista.

La pareja habría intentado evitar que las cámaras captaron el interior del vehículo, pero finalmente se pudo determinar que era la misma congresista quien manejaba la camioneta. La placa del auto utilizado pertenece a Roberto Salazar, jefe de logística de Electro Oriente, empresa que suministra de energía a los departamentos de Loreto y San Martín.

A inicios de marzo, la congresista Torres denuncia que su madre había sido amarrada y golpeada. Nery Salinas, mamá de la actual congresista de Alianza para el Progreso, Rosío Torres Salinas, sufrió un asalto a mano armada por parte de cinco sujetos. La señora fue maniatada y golpeada en la cabeza junto a otros miembros de su familia y a las personas que trabajan como personal de guardianía. Incluso uno de ellos fue maniatado y tirado a una piscigranja.

Afortunadamente, una de las personas que estaba dentro de la casa, pudo liberarse, y salir a la calle a pedir ayuda. La policía al ser notificada realizó un despliegue en toda la ciudad, en el centro histórico y en puntos específicos para dar con el paradero de los delincuentes.

