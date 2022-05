Magistrado electo del TC negó vínculos con Renovación Popular: “No tengo el honor de conocer a Rafael López Aliaga”

Magistrado electo del TC niega tener filiación política. VIDEO: RPP

Gustavo Gutiérrez Ticse es uno de los magistrados electos del Tribunal Constitucional, que este martes fueron sometidos a votación en el Congreso de la República. El jurista respondió sobre su afiliación política en RPP y negó tener vinculación con Renovación Popular, partido del que fue abogado de una causa electoral, por un caso de haber hecho propaganda el día de las elecciones con un gorro.

Gutiérrez se defendió aduciendo que el otro magistrado electo, Manuel Monteagudo, es militante de Acción Popular. “Aún con eso, yo no soy militante de ningún partido, yo soy un abogado constitucionalista, especializado en temas electorales, y dentro de mi campo he defendido a varios partidos”, apuntó.

Mencionó al Frente Esperanza de Fernando Olivera y al FE de Álvaro Paz de la Barra, e incluso dijo haber trabajado con colectivos civiles. Señaló que ese es su ámbito profesional. Agregó que con ese mismo argumento, Víctor García Toma no podría ser candidato a Defensor del Pueblo, o Walter Albán no podría haber ejercido ese mismo cargo, o César San Martín no hubiera podido ser juez de la Corte Suprema.

“Puedo garantizar que no tengo ninguna filiación, no he tenido la oportunidad ni el honor de conocer personalmente al almirante [Jorge] Montoya ni al señor Rafael López Aliaga, porque mi labor ha sido de conexión con el personero legal”, expresó.

En otro momento habló sobre lo que se puede esperar del próximo TC. “Creo que será muy bueno, porque es un tribunal nuevo y de una generación bastante joven. Se abre una nueva etapa y vamos a buscar trabajar, al menos esa sera mi línea, en aras del consenso y de la gobernabilidad, a través de la interpretación constitucional para todos, sin distinción”, manifestó en RPP.

Asimismo, indicó que será importante que esta nueva etapa se sustente en la prudencia y la mesura, lo que implica que el Tribunal Constitucional abra sus puertas.

“Prudencia para permitir que algunos especialistas puedan realizar aportes y mesura para que no se pierda el sentido originario de las sentencias, eso es fundamental y así contribuiremos con el sistema democrático”, agregó.

Luis Gustavo Gutiérrez, nuevo magistrado del TC.

SANCIONES Y DEUDAS

También respondió respecto a las sanciones de tránsito y deudas que tendría con la Sunat. Aclaró que nunca ha tenido una sanción de tránsito, que es cuando se comete un procedimiento administrativo por una falta grave. Señaló, en cambio, que ha tenido multas de tránsito como cualquier persona y que las ha cancelado. Puntualizó que no le debe absolutamente nada, y remarcó que nunca ha sido requisito no tener papeletas de tránsito.

Respecto a las deudas tributarias dijo que quien las tuvo fue el estudio del que forma parte como miembro. Hubo dos multas por no declarar no más de 3 mil soles durante el tiempo de la pandemia. “El estudio es pequeño y ni siquiera se ha hecho un préstamo de Reactiva, hemos sorteado la crisis y no pudimos pagar un formulario. Es una distorsión de la información”, aseguró.

Gutiérrez indicó que tratará de pasar esta etapa lamentable y vergonzosa de algunas corrientes de opinión que lo atacan gratuitamente. “A mí me han dado de alma por todos lados. Pero voy a superar esa etapa” , precisó.

Incluso reclamó por el “cargamontón” que recibió. “Considero que no me han calificado como corresponde mi evaluación curricular y mis documentos. Pero es parte de un concurso”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: