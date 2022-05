Estas amigas graban un reto de TikTok, pero terminan arruinando su amistad

Cuatro amigas graban un challenge de TikTok pero terminan rompiendo su amistad. (Foto: Captura)

Los videos de TikTok siempre dan que hablar, sobre todo aquellos que se vuelven virales, ya que el contenido es algo que el espectador no espera ver, pero termina sorprendiéndolo o generando diversión. Ese es el caso de tres amigas que terminaron su amistad en menos de un minuto, mientras grababan un video de TikTok.

AMIGAS Y RIVALES

En el clip se observa a cuatro amigas que intentan realizar un challenge llamado “Alguien de aquí”. Todas se notan muy unidas y arreglan la cámara para compartir un momento divertido.

El video inicia de forma tranquila cuando la primera integrante menciona la primera frase.

“Alguien de aquí le chapulineó su hermana”, esta frase causó risas entre las demás compañeras.

Luego, continuó la segunda mencionando que alguien del grupo había vomitado sobre otra persona, generando una vez más risas entre todas.

La tercera amiga, de nombre Laura, continuó con el challenge y no dudó en decir una frase que generó indignación en la cuarta compañera.

“Alguien de aquí su papá la abandonó por otra familia”, sostuvo, mientras esbozó una sonrisa y sus compañeras guardaron silencio esperando la reacción de la cuarta amiga a quien le había sucedido lo mencionado.

La afectada le susurró unas palabras, a lo que la tercera amiga solo atinó a decir “Ay, perdón” entre risas.

Era el turno de la cuarta participante y antes de iniciar le pidió a la segunda participante, su amiga Romina, debido a lo que diría a continuación.

“Romina, perdóname, yo no quería (decir lo que diré a continuación)”, afirmó mientras arreglaba la cámara del celular que las grababa.

Esta se tomó algunos segundos para mencionar lo que desencadenaría la pelea entre dos de las integrantes, quienes al parecer serían mejores amigas.

“Pues alguien de aquí se besó con el novio de su mejor amiga” , dijo la última participante, haciendo entender que Laura habría besado al novio de la segunda participante, es decir, Romina.

La nueva afectada no lo podía creer y mostró su incomodidad.

“Wey qué pedo, o sea con mi novio, no mames Laura [...] Hiciste que mi novio me ponga el cuerno. No me hables”, dijo Romina mientras se alejaba de Laura, quien le pedía que no le crea.

El video fue borrado de la cuenta principal, pero al ser tan viral se propagó por todo TikTok inmortalizando el momento.

Un challenge que no terminó como se esperaba. El video se volvió viral en redes sociales al ver cómo una "mejor amiga" es desenmascarada.

¿QUÉ ES UN VIDEO VIRAL?

Se trata de una grabación, la cual puede durar segundos y varios minutos, y que muestra un evento singular que llama la atención de un gran número de personas. Se considera viral siempre y cuando se haya publicado en Internet y que sea compartido por los usuarios, llegando a grandes masas.

Incluso, estos suelen terminar en emisiones que realizan canales de televisión. Por lo general, son protagonizados por animales o niños, aunque en la actualidad, adultos se han sumado a estas tendencias.

¿QUÉ ES TIKTOK?

Esta aplicación es la evolución de Musical.ly. Aunque su principal objetivo era que los usuarios se gran haciendo ‘lipstick’ con canciones, esta idea fue evolucionando hasta lo que vemos ahora, una plataforma en la que puedes grabar y editar tus propios videos. Además, puedes reaccionar a otras grabaciones y compartir el material en otras redes sociales.

Para quienes son nuevos, la app se encuentra disponible para iOS o Android y la puedes descargar de manera gratuita y es muy sencilla de usar. De hecho esa es una de las claves del éxito de esta red social que compite con Snapchat o Instagram aunque, como se mencionó anteriormente, su diferencial es que logró cautivar al público más joven.

