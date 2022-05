Corte de Luz en Lima y Callao hoy 11 de mayo: distritos, zonas y horarios

Corte de luz en Lima y Callao: conoce los horarios y distritos que se verán afectados

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy miércoles 11 de mayo. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

MIÉRCOLES 11-05-2022

LIMA CERCADO 01:00 – 02:00

AV NICOLAS DE PIEROLA CDRA 3, 16, JR ANDAHUAYLAS CDRA 12, JR MONTEVIDEO CDRA 9, 10, JR PARURO CDRA 13

LIMA CERCADO 04:00 – 05:00

AV ALFONSO UGARTE CDRA 6, 7, CA BORDA CDRA 1, 2, CA CNEL. MIGUEL BAQUERO CDRA 2, 3, JR ASCOPE CDRA 2, 6, 7, JR HUAROCHIRI CDRA 1, 7, JR PACASMAYO CDRA 8, JR SANCHEZ PINILLOS CDRA 1, 2, 3, 7, PSJE ANTONIO CDRA 7, PSJE GUAL CDRA 2, PSJE PAIVA CDRA 1, 7.

BREÑA 05:30 – 06:30

JR ZORRITOS CDRA 3, JR HUANTAR CDRA 0, JR GENERAL VARELA CDRA 1, JR HUANTAR CDRA 1, 2, JR CARHUAZ CDRA 2, 3, JR HUARAZ CDRA 0, 1, 2, 3, JR CHAVIN CDRA 1, 2, JR IQUIQUE CDRA 1, PSJE CHAVIN CDRA 1, JR POMBAMBA CDRA 0, 3.

CALLAO 08:30 – 18:30

A.H TIWINZA MZ A, A1, A3, A4, A6, A7, A8, A10, A11, A12, A15, A16, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, A.H SARITA COLONIA MZ B, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, U, A.H ACAPULCO MZ A, B, C, D, E, F, G.

CALLAO 09:00 – 10:30

AV EL OLIVAR CDRA 1, 8, 9, 47, 48, AV PACASMAYO CDRA 11, 46, 47, CA ALFONSO UGARTE CDRA 3, CA AUGUSTO PONS MUZZO CDRA 2, CA EL PARQUE CDRA 1, CA JOSE MARIA ARGUEDAS CDRA 1, CA LOS CEDROS CDRA 1, CA LOS CIPRECES CDRA 1, CA LOS EUCALIPTOS CDRA 1, CA OMEGA CDRA 1, CA LOS PINOS CDRA 1, JR EL ROBLE CDRA 1, JR LOS ALAMOS CDRA 1, JR LOS FICUS CDRA 3.

VENTANILLA 09:00 – 10:30

CALLE TROMPETERO CDRA. 1, AV REVOLUCIÓN CRUCE CON CALLE TROMPETEROS, FRENTE A MZ I15, URBANIZACIÓN ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA MZ. I, I1, URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL MZ. A2, A4, A5, C, C3, C4, C5, C6, C13, C13A, C14, C14A, C14B, C15, URBANIZACIÓN JUAN PABLO II MZ. D, C15, 15A,15D.

VENTANILLA 11:30 – 13:00

CARRETERA A VENTANILLA KM 5, AVENIDA DEL BIERZO CDRA. 10, AVENIDA DEL BIERZO MZ A, C.

SAN MARTIN DE PORRES 12:00 – 13:30

AVENIDA HONORIO DELGADO CDRA.1, 4, 5, CALLE BLASCO IBÁÑEZ CDRA. 5, JIRÓN ALFONSO UGARTE CDRA. 1, 3, 4, JIRÓN CARBAJAL CDRA. 3, 4, 5, JIRÓN GARCILASO DE LA VEGA CDRA. 4, 5, JIRÓN MANUEL DEL VILLAR CDRA. 5, JIRÓN MANUEL VILLAVICENCIO CDRA. 4, 5, JIRÓN SIMÓN BOLÍVAR CDRA. 4, 7, JIRÓN VARGAS MACHUCA CDRA. 4, 5, 6.

CALLAO 14:30 – 16:00

CALLE NUEVE CDRA. 3, CALLE NUEVE MZ H, L.

HUAURA 09:00 – 13:00

AV. EL MILAGRO 595, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

HUAURA 14:00 – 18:00

CALLE AUSEJO SALAS CUADRA 1, CALLE T. GARCIA CUADRA 1, AV. 28 DE JULIO CUADRA 2; DEL DISTRITO DE HUACHO.

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

