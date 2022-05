Policía investiga el misterioso caso de Gian Quispe tras encontrarlo sin vida en el río de Lunahuaná

Foto: Referencial.

Gian Quispe un joven padre de familia y estudiante de Hotelería decidió relajarse junto a sus amigos y conocer Lunahuaná al sur de Lima. Sin embargo, jamás presagiaron que esas serían sus ultimas vacaciones.

El grupo decidió alquilar unas habitaciones en un centro de esparcimiento del lugar donde se hospedaron por dos días. Se conoció que en dicho club campestre también se celebraba una boda.

Sin embargo, pasada las once de la noche, Gian Quispe se habría despertado para ir al baño y desde ese momento no fue visto más, según contaron sus amigos.

“Según lo que ha dicho la señora del hotel es que se ha aventado al río, que lo han estado persiguiendo personas de una boda”, precisó un familiar de Gian Quispe en aquella oportunidad, desesperada por hallarlo.

La policía de investigación ha tomado el caso con la brevedad posible y manifiesta que hay versiones muy confusas en esta desaparición, ya que “una señora, familiar de los novios, lo vio, gritó, entonces la gente empezó a perseguirlo (se desconoce porqué). Ha ido corriendo y por la puerta ha salido”, agregó.

Foto: captura América TV

BÚSQUEDA

Luego de conocerse la desaparición misteriosa de Gian Quispe quien viajó hasta Lunahuaná junto a tres amigos, la policía de inmediato montó un operativo de búsqueda por toda la zona, sobre todo alrededor del río, ya que testigos aseguraron que el joven habría saltado por la noche a estas movidas aguas.

Se conoció incluso que grupos extranjeros se unieron a la cruzada para encontrar a Gian Quispe, sin embargo, toda esperanza de encontrarlo vivo se esfumó al encontrar su cuerpo sin vida a las orillas del río.

El padre del joven fue conducido hasta la zona para reconocer el cadáver y poder llevárselo hasta Huaycán para darle cristiana sepultura.

“Está comprobado, sí es mi hijo... yo mismo lo rasuré (en su corte de cabello)... Que se investigue el caso, él no pudo llegar solo hasta aquí. Esto no puede quedar impune, no tengo más palabras”, indicó Julián Quispe a varios medios de comunicación.

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

El cuerpo de Gian Quispe fue hallado en las orillas del río Cañete, según investigaciones, las aguas caudalosas lo arrastraron 21 kilómetros desde el lugar de su desaparición.

El corte de cabello que su padre le realizó días antes de viajar, fue el punto clave para su identificación.

Los agentes de la policía contaron con el apoyo de diversas brigadas de otros sectores y los topos de México para emprender la búsqueda de Gian Quispe.

Foto: Referencial.

LA POLICÍA RECOMIENDA

Tras este caso que ha abierto una nueva investigación, la policía recomienda a los jóvenes que salen de casa rumbo a alguna actividad recreacional siempre estar acompañados si no conocen la zona.

Además, que si están cerca a un río, mar o piscina, es mejor no ingresar a estas corrientes si se ha ingerido alguna bebida alcohólica.

Asimismo, expresan que como parte de seguridad es informar a sus familiares dónde se hospedan, número de habitación y el itinerario que realizarán a fin de estar en comunicación y saber lo pasos a seguir en caso de accidentes o extravíos.

SEGUIR LEYENDO