La historia detrás de “Abrázame muy fuerte” de Juan Gabriel, su himno al amor

Conoce a la persona que inspiró a Juan Gabriel para componer la canción "Abrázame muy fuerte". Composición: Infobae Perú.

Cuando se aproximan las celebraciones por el Día de la Madre, un nombre vuelve a cobrar notoriedad en la vida de muchos. Se trata de Juan Gabriel, el intérprete mexicano que logró convertirse en uno de los iconos de la música en español, destacando por sus inigualables presentaciones que hacían llorar a todos los que lo escuchaban.

Aunque su vida personal siempre fue tema de conversación entre sus fans, conocidos y medios de comunicación, él trató de mantenerlo siempre lejos de las cámaras, para poder disfrutar a plenitud de la compañía de sus seres queridos.

El ‘Divo de Juárez’ tenía una conexión especial con todos aquellos que lo apoyaron cuando aún no alcanzó la fama mundial. Uno de los vínculos más fuertes que tuvo fue con su hermana, Virginia Aguilera Valadez, quien se convirtió en una de sus protectoras durante su juventud y etapa de descubrimiento artístico. Ese cariño inmenso que le tenía lo inspiró para dar vida a una de las canciones más populares de su repertorio, “Abrázame muy fuerte”.

LA HISTORIA DETRÁS DE “ABRÁZAME MUY FUERTE”

Para el año 2016, cuando México quedó en luto tras el fallecimiento del ‘ídolo de multitudes’ , se realizó una procesión para rendir homenaje a su memoria y legado musical que dejó al mundo. En este evento masivo, en el que se reunieron admiradores y famosos, se hizo presente una de sus amigas más cercanas, Guadalupe Yépez Torres. Fue esta mujer quien dio detalles sobre la historia que escondía ese tema que entonaba con mucha emoción cada vez que pisaba el escenario.

De acuerdo al relato de Yépez, la composición se dio cuando su hermana se encontraba muy enferma y postrada en una cama. Ella fue pieza clave de su formación y crianza.

Incluso, antes de morir, el mismo artista aceptó una entrevista en vivo donde le preguntaron por el origen de este tema, a lo que él respondió: “Yo lo estaba pasando mal, sin decirlo. Y yo estaba viviendo momentos muy difíciles porque mi hermana, Virginia, la única que tuve, estaba en coma, duró siete años en coma” , expresó.

Este es uno de los temas más emotivos que fue interpretado por el 'Divo de Juárez' y que se recuerda en las celebraciones por el Día de la Madre. Créditos: @soyjuangabriel Tiktok.

JUNTOS HASTA EL FINAL

En su discurso, el mexicano mencionó que todas sus canciones se basaron en las vivencias que acumuló con el trascurso de los años. Preció que la mayoría de composiciones que hizo durante su juventud se la dedicó a su única hermana. “ Ella me motivaba mucho y me inspiraba. Yo tenía esa sensibilidad de exteriorizar lo que sentía y que ella me hacia sentir. Entonces, ‘Abrázame muy fuerte’ lo compuse para ella” , sentenció.

Esta carta de despedida a su ser querido fue adoptaba por un gran número de sus seguidores, quienes la convirtieron en un himno de amor y que siempre recuerdan cuando se aproxima el Día de la Madre. Podemos ver en diferentes plataformas que la dedican y entonan, otros usan la letra como un poema.

Una de las presentaciones más recordadas de Juan Gabriel fue la que realizó en el teatro de Bellas Artes en el año 2013. Ante un auditorio lleno, la voz de México entonó esta canción en compañía de los mariachis, coro de cámara y la orquesta sinfónica. Al recitar el último verso, recibió una ovación de aplausos.

Conoce a la persona que inspiró a Juan Gabriel para componer la canción "Abrázame muy fuerte". Captura

LETRA DE ABRÁZAME MUY FUERTE

Cuando tú estás conmigo

Es cuando yo digo

Que valió la pena todo, todo

Lo que yo he sufrido

No sé si es un sueño aún

O es una realidad

Pero cuando estoy contigo es cuando digo

Que este amor que siento

Es porque tú lo has merecido

Con decirte, amor, que otra vez he amanecido

Llorando de felicidad

A tu lado yo siento que estoy viviendo

Nada es como ayer

Abrázame que el tiemo pasa y él nunca perdona

Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona

Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo

Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo

Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca

Siempre abrázame

Hoy que tú estás conmigo

Yo no sé si está pasando el tiempo o tú lo has detenido

Así quiero estar por siempre

Aprovecho que estas tú conmigo

Te doy gracias por cada momento de mi vivir

Tú cuando mires para el cielo

Por cada estrella que aparezca amor es un “te quiero”

Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo

Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo

Abrázame muy fuerte amor, mantenme así a tu lado

Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado

Quiero corresponderte de una forma u otra a diario

Amor, yo nunca del dolor he sido partidario

Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí

En alguien que juró que daba su vida por mí

Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene

Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra viene

Abrázame que dios perdona pero el tiempo a ninguno

Abrázame que no le importa saber quién es uno

Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona

Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona

Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo

Abrázame muy fuerte amor

Seguir leyendo