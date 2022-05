Mujer fue asaltada por falso colectivo y bancos brindaron más de 14 mil soles en préstamos a delincuentes

Nuevamente, los autos colectivos fueron el escenario “perfecto” para que falsos choferes y pasajeros hagan de las suyas y así sigan delinquiendo. Esta mañana se conoció el caso de una mujer que fue víctima de asalto al usar este servicio a la salida de su trabajo.

Según contó la joven, ella tomó esta unidad a la salida de su centro laboral en la avenida El Polo en el distrito de Surco. Sin embargo, la pesadilla no terminó con el robo de sus pertenencias, sino lo que posterior hicieron los delincuentes.

“Salí de mi trabajo aproximadamente a las 6.30 p. m. y abordé un taxi en la avenida El Polo en Surco. En el trayecto a mi casa subieron dos sujetos y en complicidad con el conductor me obligaron a darles mi información personal y bancaria, no pude negarme porque mi vida estaba en juego”, contó la mujer a La República.

Asimismo, al lograr ponerse a buen recaudo, contó que logró llegar a su vivienda tras la ayuda de una pareja que la socorrió. Sin embargo, al promediar casi las 11 de la noche, le llegó un contrato del banco BBVA por un préstamo de 14 600 soles, el cual ella jamás había aprobado.

Al ir al día siguiente al banco, le explicaron que se trató de un préstamo “al toque”, una promoción que da el banco con solo un click desde tu celular. Lo que le llamó la atención y molestia es cómo una persona completamente externa pueda solicitar una fuerte cantidad de dinero a nombre de otra y se lo den sin ningún problema, ni filtros, ni asegurarse que efectivamente no se trata de un robo o suplantación.

“Al día siguiente me apersoné al banco y me percaté de que habían sacado un préstamo de 14.600 soles; además, sustrajeron dinero de una cuenta mancomunada”, reveló. Pero el viacrucis no terminó allí, porque los delincuentes también realizaron transacciones en Interbank. En dicha entidad retiraron otra importante suma de dinero.

Lamentablemente, el BBVA no le ha dado facilidades para solucionar este tema a la víctima . “Me dijeron que tenía que esperar un mes de investigaciones y no podían congelar la deuda. El 21 de abril me mandaron un correo diciendo que necesitaban más tiempo para seguir indagando pero igual me están cobrando la primera cuota”, expresó.

“Se supone que ellos tienen que proteger al cliente y han permitido que pasen este tipo de cosas. Me asombra que todo esto suceda sin la correcta verificación biométrica”, concluyó muy consternada por la situación que está viviendo y que los bancos no respalden y accedan a dar dinero.

¿QUÉ HACER SI TOMARÉ UN AUTO COLECTIVO?

En nuestro país existe esta alternativa de transporte que aún no está regulado por las autoridades competentes. Sin embargo, son decenas de peruanos que día a día usan este servicio y se debe tener en cuenta algunas recomendaciones.

* No llevar tarjetas de crédito ni de debito.

* Llevar el dinero necesario.

* Desinstalar las aplicaciones de bancos que tengas desde tu celular.

* Antes de subir al vehículo tomarle foto a la placa y compartirla con alguien cercano.

* Compartir tu recorrido con algún amigo o familiar para que conozcan tu ruta.

* Si sientes que algo no está bien, bájate del vehículo.

*En caso de ser víctima de robo, no pongas resistencia, primero está tu vida.

* Denuncia ante las autoridades lo ocurrido.

