Corte de Luz en Lima y Callao de hoy 4 de mayo: distritos, zonas y horarios

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy miércoles 4 de mayo de 2022. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

LIMA CERCADO 01:00 – 02:00

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 2, 3, 4, JR. CAÑETE CDRA 6, JR. CHANCAY CDRAS 1, 4, 7, 8, 9, JR. MOQUEGUA CDRA 5, PASAJE INCLAN CDRAS 1, 4.

LIMA CERCADO 02:30 – 03:30

AV. TACNA CDRAS 5, 6, JR. MOQUEGUA CDRAS 3, 4, JR. OCOÑA CDRA 4.

LIMA CERCADO 05:30 – 06:30

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRA 7, 8, JR. CAILLOMA CDRA 8, JR. CAMANA CDRA 8, JR. QUILCA CDRA 8.

CALLAO 08:00 – 18:00

AVENIDA REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRS 24, 25, CALLE LAS ÁGUILAS CDRS 1, 2, CALLE LAS ALONDRAS CDRS 1, 2, 3, CALLE LAS OROPÉNDOLAS CDRS 1, 2, CALLE LOS TORDOS CDR 1, CALLE LOS ZORZALES CDRS 1, 2, CALLE LOS RUISEÑORES CDR 2, CALLE VENEZUELA CDR 3.

ANCÓN 08:30 – 17:30

AV. LA VARIANTE MZ 31, AV. LOS RADARES MZ C5, K6, AV. LOS SENSORES MZ M, CALLE 10 DE NOVIEMBRE MZ A, CALLE LOS ORFEBRES MZ G, H5, L5, CALLE NAZCA MZ 52, 144, CALLE S/N MZ B, B5, F, 1.

JESÚS MARÍA 10:00 – 17:00

AVENIDA BRASIL CRDS 17, 18, AVENIDA CAYETANO HEREDIA CDRS 1, 2, 4, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MARIÁTEGUI CDRS 16, 17, 19, AVENIDA GENERAL GARZÓN CRDS 18, 19, AVENIDA PASO DE LOS ANDES CDRA 1, AVENIDA RICARDO TIZÓN Y BUENO CDR 1, JIRÓN HERMILIO VALDIZÁN CDRA 1, PROLONGACIÓN CAYETANO HEREDIA.

CALLAO 09:30 – 11:00

EX FUNDO SAN AGUSTIN AV. ELMER FAUCETT CDRA 34, STRIP CENTERS DEL PERU, MZ P LT. 27.

CALLAO 12:00 – 13:30 E

X FUNDO SAN AGUSTIN AV. ELMER FAUCETT CON CALLE B, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, CALLE S/N CDRAS 1, 2.

CALLAO 15:00 – 16:30

URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA CALLE A LT. 4, AV. AEROPUERTO MZ K, AV. BOCANEGRA CDRA 46.

IRRIGACION SANTA ROSA 08:00 – 17:30

CENTRO POBLADO LUVIO, FUNDO Y SECTOR SAN PEDRO, SECTOR LAS COLINAS; UBICADOS EN IRRIGACIÓN SANTA ROSA.

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

