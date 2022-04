El ‘Príncipe Gurdjieff’, el falso profeta peruano que engañó y secuestró mujeres para repoblar el ‘nuevo mundo’ en la selva peruana

'Príncipe Gurdjieff': así fueron captadas sus víctimas para trasladarlas al interior del Perú. Composición: Infobae Perú

La oscura misión de un plan macabro para repoblar el mundo. En 2017, Europa se conmocionó con la lucha de unos padres españoles por encontrar a su hija, de nombre Patricia Aguilar (23 años actualmente), quien había escapado de España luego de robar el dinero a su progenitor, sin dejar pistas de su paradero. Una intensa búsqueda, respaldada por organizaciones privadas, dieron con su ubicación.

Este hecho fue solo el génesis del infierno que se vivía en la selva peruana, impulsado por el ‘Príncipe Gurdjieff’, nombre con el que se dio a conocer Félix Steven Manrique Gómez, un electricista autodenominado gurú, quien profesaba su religión mediante plataformas digitales y curiosos videos en YouTube.

UNA RED DE MENTIRAS

De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades peruanas, este estafador se vendió en Internet con diversas identidades para llevar a cabo su plan: reclutar mujeres, sin una edad específica. Lo que a primera vista resultó ser un caso de trata de personas, terminó revelando su “sacrificio para salvar al planeta”. Este sustrajo el nombre del maestro místico armenio para crear un perfil creíble y que no levantara sospechas.

Patricia Aguilar: 'Príncipe Gurdjieff' es condenado 20 años de cárcel. Créditos: Trome.

Por medio de las redes sociales y buscadores en línea ofrecía sus servicios de asesoría psíquica, además de “servicios poderosos” a interesadas que buscaran realizarse alguna intervención estética, como el aumento de senos o reducción de medidas del cuerpo.

En el caso de Patricia Aguilar se detalló que ella logró contactarse con Manrique Gómez al poco tiempo de que su tío falleciera. Su pérdida la afectó a gran escala y se refugió en este tipo de prácticas místicas no comprobadas.

EL FALSO GURÚ

Las características que revelaron su evaluación psicológica determinaron que poseía un gran poder de dominio, el cual usaba contra sus seguidoras que creían en su “don protector”.

Tomando como referencia las declaraciones de algunas afectadas, este no tenía un trabajo conocido, por lo que se especuló que reunía mujeres en su edén para que se encarguen de mantenerlo y cuidar de él bajo un régimen de esclavitud laboral y sexual. Incluso, de acuerdo a un registro del dominical Panorama, las féminas que lo acompañaban sacrificaban sus zapatos para que este los use y no camine descalzo.

MÁS QUE UNA SECTA RELIGIOSA

Quienes eran seducidas por este líder espiritual recibían una serie de instrucciones como parte del adoctrinamiento. Estas reglas se relacionaban con una obediencia irrevocable, así como una lealtad incuestionable. Una de las mujeres que logró escapar de su territorio, ubicado en Alto Celendín, un pueblo del distrito peruano de San Martín de Pangoa, describió así sus enseñanzas: “Quizás no las tiene amarradas, pero psicológicamente son dependientes de él. En esta religión te enseña el desapego a tu orgullo y ego. Si logras desprenderte vas a alcanzar la iluminación”.

Félix Steven Manrique Gómez fue protagonista de una búsqueda internacional tras reclutar a una joven ciudadana española quien llegó a él por una asesoría espiritual. Créditos: Panorama.

El espacio acondicionado para su convivencia estaba distribuido con construcciones improvisadas, por lo que sus integrantes no poseían una buena salud y la desnutrición era el mal que atormentaba a todos. Testimonios describen que esta secta, llamada Gnosis, comía gracias a la caridad de algunas personas, que en ocasiones pasaban varios días sin alimentarse. Incluso, para que sus familiares no los ubiquen, les ordenó que usen nombres falsos entre ellas.

LA PREDICACIÓN MENTIROSA

Su mensaje de salvar a las mujeres de un inminente caos mundial a causa de las guerras lo arrastró a que les asegurara que el acto sexual para poblar su ‘tierra prometida’ era más que necesario. Es así como logró formar una familia con tres mujeres, incluida Patricia Aguilar, pero solo estaba casado oficialmente con una de ellas. De sus ritos sexuales nacieron cinco hijos, aunque no se descartó que haya tenido más con otras víctimas de sus engaños.

Patricia Aguilar huyó de su casa en España en enero de 2017. Créditos: AFP.

APOCALIPSIS DEL “DIOS TERRENAL”

Para julio del 2018, efectivos policiales encontraron a las víctimas rodeadas de niños sin identidad definida. En una de las habitaciones se halló al autodenominado ‘Príncipe Gurdjieff’, quien en un comienzo se negó a declarar y hasta intentó tragar unos dispositivos USB donde almacenaba datos valiosos para él.

Así se descubrió su plan de repoblar el planeta y tener hijos con el mayor número posible de mujeres. Fue durante su captura que los padres de la joven española descubrieron que ella quedó embarazada y sobrevivió en la selva con su hijo en brazos. El nacido y otros menores de edad tenían rasgos de picaduras de insectos en varias zonas de sus cuerpos.

“No nos sorprendería que en un primer momento Patricia saliera en defensa de Steven Manrique. Es muy posible que para ella los malos seamos nosotros y que considere normal todo lo que ha vivido, al fin y al cabo ese hombre se adueñó de su voluntad”, sostuvo para BBC, María Teresa Rojas, abogada de la asociación SOS Desaparecidos y representante legal de la familia.

El egocentrismo de Félix Steven se vio reflejado cuando pidió que no lo mostraran en cámaras desarreglado, solicitando prendas limpias y recorte de barba o cabello. Su traslado fue caótico, ya que familiares de sus seguidoras le recriminaban a gritos la retención que planificó. El reporte final emitido el mismo año por el Poder Judicial le impuso una sentencia de 20 años de prisión tras mantener en cautiverio a seis mujeres, además de realizar un pago de reparación civil a las víctimas.

Sobre los miembros de su secta religiosa no hay mayor información, ya que no se descubrió si es que trabajaba en conjunto con otros ‘líderes religiosos’ que lo ayudaban a la captación de féminas, tanto peruanas como extranjeras. En el caso de las rescatadas -excepto de Patricia Aguilar-, no hay mucha información y si es que alguna aceptó recibir ayuda psicológica tras ser liberadas.

El dato: En 2020 se publicó el libro “Hágase su voluntad” de la periodista Vanesa Lozano y Patricia Aguilar, en el que se detalla lo vivido en la secta Gnosis.

SEGUIR LEYENDO