Comas: fueron a jugar una ‘pichanga’ y terminan abandonados en la calle tras ser ‘pepeados’

Dos sujetos se encontraban abandonados en una calle de Comas porque habían sido 'pepeados' luego de una 'pichanga'. Composición.

En las últimas horas, se conoció que dos hombres fueron abandonados en Comas. exactamente en el parque ‘El Violín’. Se estima que los sujetos fueron ‘pepeados’ (dopados) y se les encontró tendidos en el suelo. Ambos habían estado jugando un partido de fulbito.

De acuerdo con información de los vecinos a América Noticias, ambos estuvieron haciendo deporte en una losa deportiva en el parque. Todo parecía tranquilo, por eso sorprendió que hayan sido encontrados en esas condiciones. Sin embargo, el medio difundió una cámara de seguridad donde se observa que, en horas de la noche, las víctimas son bajadas en estado de inconsciencia por otros dos sujetos a bordo de una mototaxi.

“Visualizamos que una moto había lanzado a dos personas acá en la canchita y llamamos a serenazgo para que vengan, aparecieron rápido y fue pronta la acción de ellos”, contó una vecina. Se supo que tras la ‘pichanga’ fueron a tomar una cerveza, y es ahí donde los sujetos fueron ‘pepeados’ para porder quitarles sus pertenencias.

Fue así que los abandonaron a su suerte y quienes los secuestraron se retiraron del parque. Al ver que no reaccionaban, los vecinos alertaron a los serenos de Comas para que auxilien a los hombres. “A ver trata de despertarlos, no reaccionan”, fue lo que dijo un sereno al ver que los hombres no despertaban. Ambos fueron trasladados al hospital Sergio Bernales, en donde recibieron atención médica y lograron ser estabilizados.

“No tenían ni documentos, ni celular y tampoco billetera. Estaban con ropa de deporte. Manejamos la información que en la pichanga habrían conocido a otra persona que les dio una sustancia para dormirlos”, afirmó el gerente de Seguridad Ciudadana de Comas, William Valladares.

Sobre este caso, William Valladares exhortó a los vecinos a tener más cuidado con las personas que beben y dónde lo hacen. “Hay personas inescrupulosas que, con tal de obtener lo que sea, pueden atentar contra sus vidas”, advirtió. Señaló que son comunes los casos de ‘pepeos’ durante un partido de fulbito entre amigos.

