Mario Vargas Llosa se encuentra internado por COVID-19: Isabel Preysler se mantiene a su lado

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2011, se encuentra desde el pasado miércoles por la tarde internado en una clínica de Madrid, donde viene siendo tratado por complicaciones relacionadas por la COVID-19, escribió su hija, la fotógrafa Morgana Vargas Llosa, en su cuenta de Twitter.

“En vista de las informaciones que se están difundiendo en relación con el estado de salud de Mario Vargas Llosa, sus tres hijos, que estamos junto a él, compartimos esta breve declaración. Hace pocos días, en vista de algunas complicaciones relacionadas con el Covid fue ingresado en una clínica de Madrid. Gracias al tratamiento, su condición evoluciona favorablemente. Él y su familia agradecemos las muestras de cariños que estamos recibiendo y rogamos a la prensa que respete su privacidad. Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas LLosa”, indicó la también historiadora.

Según Semana de España su pareja, Isabel Preysler, y la hija de esta, Tamara Falcó, están al lado del novelista: lo acompañaron en el ingreso al hospital y se encuentran pendientes de él en todo momento. La misma revista informó que está “fuera de peligro”, sin embargo, está internado de manera preventiva para que los médicos controlen cualquier complicación o problema derivado de este virus debido a sus 86 años que cumplió el pasado 28 de marzo.

Vargas Llosa tenía planeado asistir a Sevilla para el pregón de la Feria de Abril donde iba a leer su amigo, el escritor español Félix de Azúa. No obstante, por la enfermedad decidió permanecer en la capital española.

El premio Nobel de Literatura también tenía previsto asistir a la presentación del libro Cervantes del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que se iba a realizar este martes, pero debido al estado de salud del escritor peruano fue pospuesto para el próximo lunes 25 de abril, aunque se desconoce si se volverá a cambiar la fecha, por lo que sucede con uno de los máximos exponentes del boom latinoamericano.

Vargas Llosa había presentado en Madrid La mirada quieta, publicada por la editorial Alfagura, su último libro y el octavo ensayo literario; un análisis de la literatura de Benito Pérez Galdós.

También ofreció una entrevista a La Tercera de Chile, catalogando al presidente peruano Pedro Castillo de “analfabeto” y tildando de “dictador sanguinario” al régimen de Vladimir Putin por la invasión de Rusia a Ucrania.

“Perú no sale adelante, está entrampado, por haber elegido mal, por haber elegido un presidente que es absolutamente un analfabeto, una persona que no tiene digamos la información necesaria y un gobierno que ya muestra muchos síntomas de corrupción, de malos manejos, de manejos irresponsables. Aproximadamente el 70% de los peruanos quiere que lo destituyan (...) Yo tengo la sospecha que no va a terminar su mandato”, manifestó.

PREYSLER NO SE SEPARA DE MVLL

La presentadora Adela González de “Sálvame” contó que Isabel Preysler se mantiene al tanto de lo que sucede con la salud de Vargas Llosa. Por su parte, su compañera en el programa, Terelu Campos, agregó que el escritor “no está ni en la UVI ni en la UCI”.

La última vez que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa aparecieron juntos en público fue el 22 de marzo de este año cuando acudieron al Teatro Real de Madrid. Luego, se le vio al novelista en un coloquio el 29 de marzo, un día después de cumplir años, en el Club Siglo XXI.

La presentación de La mirada quieta fue uno de sus últimos actos públicos antes de dar positivo a la COVID-19.

