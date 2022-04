“Elmo sabe donde vives”, el meme que cobró vida durante las marchas en Perú

El meme que se hizo viral en redes sociales se apoderó de las calles de Lima. Capturas: redes sociales.

Una de las frases más famosas que siguen circulando por las redes sociales es “Elmo sabe donde vives”, expresión que ha sido usada en diferentes videos virales compartidos en Internet. Su popularidad ocasionó que se convierta en un meme, cobrando vida en nuestro país durante las manifestaciones que se registraron en el año 2020.

Aunque es difícil de encontrar el origen de un contenido viralizado en las plataformas digitales, algunos hechos nos permiten seguir el rastro para descubrir cómo nacieron y el impacto que han tenido. Estas palabras que emitió una voz imitadora del personaje de Plaza Sésamo se expandió rápidamente, algunos la relacionaron con el Elmo’s World, una producción de Frog Island Flicks, que realizó una famosa parodia del títere, mostrando un escenario ficticio de lo que ocurría cuando las cámaras no lo grababan.

De acuerdo a los registros que aún se mantienen publicados, no hay referencias que la locución haya nacido ahí. Este sí se relaciona a un episodio de Los Simpsons en el que Homero pide ayuda al reverendo Alegría cuando es perseguido por el peludo personaje, el cual dice esa expresión. ¿Y qué pasa con Perú? Este curioso personaje relacionado a la infancia de muchos hizo una aparición durante las protestas organizadas a finales del 2020, época en la que se dio la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y Manuel Merino asumió el cargo como interino.

"Elmo sabe donde vives" en Los Simpsons. Captura.

“ELMO SABE DONDE VIVES” EN LAS CALLES

Un video registrado y compartido en las redes sociales nos mostró a un joven con el disfraz de Elmo formando parte de los grupos que salieron a las calles para exigir la renuncia de Merino. En esta grabación se logra verlo con un cartel en las manos mientras de fondo se escuchaba la curiosa frase.

Rápidamente captó la atención de los asistentes y usuarios en Internet, quienes calificaron el hecho como uno de los eventos curiosos que se dieron en la marcha que tuvo como epicentro el Centro de Lima.

Elmo, uno de los personajes pintorescos de las marchas. Foto: Twitter.

Gracias a un hilo de Twitter, compartido por la cuenta “Disidencia Tusán” se reconoció a la persona debajo del rojizo enterizo. De acuerdo a esta información, Martin Humán Pun Lay dio vida a este títere, llevando consigo un cartel en el que se mencionaba lo siguiente: “Merino, seremos ELMOtivo de tu renuncia”. Él mismo hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que publicó este mensaje el 17 de noviembre del 2020:

“Sí, yo soy el que está vestido de Elmo y el chico de la Bandera, es mi ahora amigo Hugo; un perfecto extraño al que conocí el día de la protesta. Nos hicimos “patas” cuando me aventuré delante de Palacio y me dijo: ¡Toma La Bandera!, luego de ondearla en medio de vítores y gritos frente a la multitud, cual partido de fútbol, nos dirigimos a la Plaza San Martin. Avanzamos hasta donde pudimos porque el gas ya nos había tocado dos veces en días anteriores, además cuando corres con un disfraz es doblemente difícil moverte, aún con zapatillas. Relato aquí como este perfecto extraño me acompañó ese día, me cuidó y me pasaba la voz con un grito o me tocaba la espalda ubicándome hacia donde correr si escuchábamos explosiones, un perfecto extraño ese día fue mi hermano”.

Varios jóvenes vistieron el disfraz de Elmo para participar en las marchas organizadas en noviembre del 2020 tras la vacancia de Vizcarra. Fuente: YouTube y Tiktok.

Este no fue el único personaje pintoresco que participó en las movilizaciones. Gracias a la prensa y creadores de contenidos, se evidencio una asistencia de jóvenes vistiendo disfraces de personajes asociados a la infancia de los peruanos.

¿POR QUÉ LOS PERUANOS MARCHARON EN EL 2020?

Esto se dio en medio de la toma de cargo de Manuel Merino como presidente interino tras la vacancia de Martín Vizcarra por el escándalo del “Vacunagate” que involucró a varias personalidades de la política. Aunque este se negaba a dar un paso al costado, la presión de la población y el fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado, causó que finalmente se apartó, durando menos de una semana como mandatario.

