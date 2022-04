Santiago Acasiete habló del bajo nivel de Universitario y pidió orden a la dirigencia por el ingreso de barristas

Santiago Acasiete jugó en Universitario, por lo que sabe de la presión de jugar en un grande del Perú.

Universitario de Deportes no vive sus mejores días en lo que va de la temporada, ya que perdió ante su clásico rival, Alianza Lima, y además, producto de la abultada derrota, los jugadores y comando técnico fueron ‘visitados’ por los barristas del club en un acto que felizmente no pasó a mayores. En ese sentido, Santiago Acasiete habló sobre estos temas y del difícil momento que atraviesa el club en la Liga 1.

“Es una situación difícil, un momento complicado, duro, porque en lo deportivo Universitario no estuvo bien. Sin quitarle mérito a Alianza que mereció ganar, pero es cuestión de darle tiempo y los jugadores son conscientes del momento que están pasando y la idea es seguir trabajando con Araujo ”, señaló el exfutbolista en una entrevista para Radio Ovación.

Y es que en este crucial encuentro, los ‘cremas’ se vieron ampliamente superados por los ‘blanquiazules’. De hecho, en los primeros 30 minutos ya iban abajo en el marcador por 2 a 0 con el doblete de Jairo Concha. Luego, para el segundo tiempo, llegaron a reaccionar y se metieron en el partido con el autogol de Pablo Míguez tras una gran jugada de Iván Santillán. Sin embargo, Arley Rodríguez y Hernán Barcos terminaron de decretar la goleada.

Prácticamente, el cuadro ‘íntimo’ ganó todos los duelos individuales que disputó y avasalló a su rival, que en gran parte del cotejo sintió la presión de ir por debajo en el marcador y no saber cómo revertir la situación. Además, la presencia de los hinchas en el Estadio Monumental provocó que el nerviosismo y la tensión se apoderaran en los futbolistas ‘merengues’. Todo esto provocó la destitución del técnico Álvaro Gutiérrez, quien no pudo encontrarle el rumbo al equipo.

Alianza Lima superó en todos los aspectos a Universitario en el clásico del fútbol peruano. | Foto: Liga 1

BAJO NIVEL DE UNIVERSITARIO

Justamente, el exseleccionado peruano reconoció que el nivel de la escuadra en general ha sido muy bajo, no solo el de sus zagueros centrales como Nelinho Quina y Federico Alonso, quienes fueron criticados. “El tema de los centrales en Universitario, siguen siendo buenos jugadores. Lo que pasa es que hay que buscar variantes, gente que los apriete para que no bajen el nivel . Pero no solo son ellos, el equipo en general no estuvo bien”, sostuvo el que fuera jugador de la ‘U’ en el 2022, cuando se adjudicó el Apertura.

Para complementar esta información, Acasiete añadió que Universitario perdió su identidad de juego y que los resultados que han conseguido han sido más por parte de algunas individualidades, que por un buen funcionamiento del equipo. “Universitario no venía bien en el tema colectivo. Me sorprendía que en casa defienda y busque el contragolpe, no es el estilo de Universitario. A partir de ahí ha sacado resultados a veces por temas individuales pero en el colectivo no estaba dando la talla para no sufrir tanto y después viene el clásico que te abre el abanico de problemas”, comentó el campeón de la Copa y Recopa Sudamericana con Cienciano.

Alianza Lima 4-1 Universitario: resumen del clásico peruano por Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

OPCIONES HACIA EL TÍTULO

Sin embargo, el ‘Santi’ no cree que el campeonato esté terminado para la entidad de Ate, ya que su ubicación en la tabla (sexto lugar) le permite seguir soñando con luchar por el Torneo Apertura. “Está a 5 puntos (de la primera posición), no está muy lejos. Si empieza a sumar de a 3 se va a acercar más y va a estar arriba peleando. No lo veo tan complicado en la tabla. Solo es cuestión de tiempo, de trabajar bien y que los jugadores sepan lo importante que es para ellos estar entre los primeros puestos”, acotó.

INGRESO DE BARRISTAS A CAMPOMAR

Finalmente, el que fuera zaguero de la selección peruana se pronunció sobre la invasión de los barristas ‘cremas’ al entrenamiento de Campomar, en donde si bien no hubo agresiones físicas, tal y como lo mencionó recientemente el administrador Jean Ferrari, es un tema que no se debe dejar de lado. “No he pasado por un momento así pero ya se hace costumbre que la hinchada se meta a lugares que no le corresponde. La dirigencia debe poner un poco de orden y mano dura . El jugador siempre sale a ganar, a conseguir objetivos, y sé que en la ‘U’ hay una presión alta por querer salir campeones, pero todo a su tiempo. Esperemos que los dirigentes tomen cartas en el asunto”, aseguró.

El exzaguero peruano se refirió al bajón futbolístico de los 'cremas' tras el clásico y de la aparición de barristas en Campomar. | Video: Radio Ovación

SEGUIR LEYENDO