Nilson Loyola analizó el presente de Sporting Cristal y sus próximos duelos por Liga 1 y Copa Libertadores

Nilson Loyola ha llegado a competir el puesto con Rafael Lutiger en Sporting Cristal este 2022. | Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal ha levantado en la Liga 1 hasta el punto de encontrarse en la expectativa de los primeros lugares. Sin duda, la agónica victoria ante Deportivo Municipal ayudó a este crecimiento. En ese sentido, Nilson Loyola rescató ese triunfo en casa, aunque reconoció que ese duelo también dejó muchos errores para enmendar.

“Creo que pudimos avasallar con un resultado abultado. El equipo se comportó a la altura a pesar de iniciar con el marcador en contra. Prácticamente, entraron todas las jugadas que generamos. Eso nos deja contentos pero también nos deja un saldo de que recibimos goles en contra. Tenemos la semana para corregir, en el partido en Cusco y el de Copa Libertadores”, señaló el lateral izquierdo en una entrevista para Cristal TV.

Y es que los ‘celestes’ se impusieron por un abultado pero ajustado 6 a 4 a los ‘ediles’ en el Estadio Alberto Gallardo el pasado sábado 16 de abril. Fue un encuentro que tuvo una lluvia de goles. De hecho, en el primer tiempo, los locales se fueron al descanso con un 4 a 2. Sí, 6 anotaciones en la primera mitad que dejaron atónitos a los hinchas, tanto a los que asistieron al recinto deportivo como a los que lo vieron desde sus casas. Esto porque es un marcador que no se acostumbra a ver en el torneo local. Para la segunda parte el resto de los tantos llegaron, inclusive hasta en los descuentos.

Ahora, si bien fue un partido vistoso, dejó mucho que desear a nivel defensivo para ambas escuadras. En este caso, el paraguayo Roberto Ovelar convirtió un ‘hat-trick’ y dejó muchas dudas en la zaga de los ‘cerveceros’. De ahí que deban apuntar en subsanar estas fallas para que en los próximos duelos no padezcan y tengan una mayor tranquilidad en el control del juego.

Nilson Loyola en acción durante el Sporting Cristal vs Deportivo Municipal. | Foto: Sporting Cristal

PRÓXIMOS PARTIDOS DE VISITA

Justamente, los siguientes cotejos de los ‘rimenses’ serán en condición de visita: ante Cienciano en Cusco y Talleres de Córdoba en Argentina. Un hecho del que habló el defensa nacional. “Son dos partidos muy difíciles. Cienciano viene de ganar de visita y tiene un buen plantel. Juegan con la altura que es a favor pero nosotros también tenemos equipo. Los compañeros que ya venimos jugando, con rodaje y los que están esperando su oportunidad, así que van a ser lindos estos dos partidos. Además, jugar de visita, el viaje, el trajín y todo, pero estamos preparados para nuestro segundo año consecutivo que venimos jugando este tipo de partidos así que vamos a sacarlo adelante”, sostuvo.

Efectivamente, el primer compromiso lo disputarán este viernes 22 ante un conjunto ‘Imperial’ que es colíder del campeonato nacional junto a Sport Huancayo, ambos con 21 puntos. De hecho, los cusqueños vienen en un gran momento al conseguir 4 victorias en su últimos 5 partidos. Asimismo, conforman el equipo más goleador de la liga con 23 anotaciones a su favor. Esto sin contar que en Cusco son imbatibles y no han perdido en lo que va del año, por lo que sin duda será un rival difícil por vencer.

De otro lado está el elenco argentino, que en la competición internacional se ubica tercero en el grupo H. En este caso, la entidad ‘bajopontina’ necesita de una victoria el martes 26 de abril si no quiere alejarse de los primeros puestos, ya que no ha sumado ningún punto. No obstante, se medirá ante un equipo que en su liga se ubica en el último lugar del grupo A con apenas 5 puntos, aunque en la Libertadores estén en la tercera posición con 3 puntos, los mismos que Universidad Católica de Chile que tiene una mejor diferencia de goles. La tabla está ajustada, por lo que aún tienen vivas las chances de pelear por un cupo a la segunda fase o, en su defecto, por la vía del tercer lugar a la Copa Sudamericana.

El lateral izquierdo repasó el abultado triunfo ante Deportivo Municipal rescató que deberán mejorar para lo que queda de la Liga 1 y Copa Libertadores. | Video: Cristal TV

