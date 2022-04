Huancayo: Alcalde sindicado como parte de “Los Tiranos del Centro” recibió condecoración de Pedro Castillo

Carlos Quispe Ledesma, alcalde de Huancayo y sindicado por la fiscalía como uno de los presuntos líderes de la organización criminal “Los Tiranos del Centro”, acaba de recibir un de las propias manos del presidente Pedro Castillo, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Cabe mencionar que el funcionario edil, estuvo prófugo de la justicia por 42 días y se entregó recientemente el 4 de abril. A pesar de ser el punto clave y nexo en esta organización de corrupción, fue liberado hace una semana.

Según las investigaciones fiscales, sobre Quispe Ledesma pesaba una orden de requisitoria por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública y organización criminal, que lo llevó a estar más de 15 días en la clandestinidad mientras “se solucionaba su caso”.

El 24 de febrero, un día después de dictarse la detención preliminar en su contra, el concejo de la Municipalidad Provincial de Huancayo votó por unanimidad suspenderlo del cargo como alcalde de esta ciudad.

OPERATIVO CONTRA LOS TIRANOS DEL CENTRO

El equipo de investigación anticorrupción de la policía, en conjunto con la Fiscalía, realizaron un operativo en la madrugada del 23 de febrero con la intención de capturar y detener a varios de los presuntos integrantes de Los Tiranos del Centro. El alcalde de Huancayo estaba en la lista, pero no pudo ser encontrado, pues ya se había fugado.

Tras ser liberado por las autoridades, el pasado martes 12 de abril reasumió sus funciones como burgomaestre de esa ciudad.

Cabe precisar que Quispe Ledesma, recibió esta tarde el Premio Nacional “Sello Municipal Incluir para crecer. Gestión local para las personas”. Este reconocimiento lo conforman 500 autoridades distinguidas. Este reconocimiento es entregado por el mismo presidente Pedro Castillo.

Este es un reconocimiento a todos los gobiernos locales que lograron resultados eficientes para mejorar las condiciones de vida de sus localidades, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social que el Gobierno viene promoviendo.

IRREGULARIDADES EN OBRA DE MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO

La municipalidad provincial de Huancayo, a cargo del alcalde Juan Carlos Quispe Ledesma, ejecutó un proyecto vial sin cumplir lo establecido en la “Guía de implementación de sistemas de transporte sostenible no motorizado”, según manifestó la Contraloría.

En un informe emitido, el órgano de control indica que “la implementación de la ciclovía no cumple con el objetivo de promover el sistema de transporte sostenible no motorizado en la provincia Huancayo”.

Para esta obra, realizada en los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, la entidad municipal recibió S/1′673,294 de fondos públicos, de acuerdo con el documento publicado el 10 de enero último.

Asimismo, la Contraloría dio a conocer que este proyecto tiene una serie de falencias como la “falta de socialización con la población residente y beneficiaria”.

“[…] Dicha socialización no se habría efectuado toda vez que, en el proceso de implementación de las ciclovías, grupos colectivos de asociaciones de vecinos se opusieron a su implementación, específicamente, en las avenidas Coronel Santivañez y Calmell del Solar, lo cual habría ocasionado que a la fecha se haya retirado los bolardos, tope llantas instalados”, se lee en el informe.

ALCALDE DE MOCHE NO ACEPTA PREMIO DE PEDRO CASTILLO

Este martes, muchos se mostraron asombrados por la actitud del alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán, tras negarse a aceptar un reconocimiento por parte del presidente Pedro Castillo.

Tras este impasse en donde dejó al jefe de Estado con la mano estirada, el alcalde comentó porqué tomó esta decisión de no aceptar el premio “Sello Municipal Incluir para crecer. Gestión local para las personas”.

“Se lo devuelvo porque no quiero eso. Quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí”, dijo Fernández Bazán en el video que grabó con su celular y luego lo subió a su cuenta de Facebook.

Alcalde de Moche, César Fernández, rechazó así un reconocimiento otorgado por Pedro Castillo | VIDEO: Municipalidad de Moche

“Presidente Castillo, desde Moche, se lo devuelvo porque no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar. No quiero presidente, no me gustan esos reconocimientos a mi. Le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento porque para mi no me representa, yo no estoy para reconocimientos tontos, baratos. No estoy para este show”, agregó.

Luego de este momento incómodo, la autoridad edil fue retirado del lugar por la seguridad del presidente Castillo y fuera de ello, el alcalde de Moche detalló más cosas ante las cámaras de prensa.

“No me presto para esas cosas, que le engañen a todos los alcaldes, pero a mi no me van a engañar. Cómo una persona que no ha hecho nada por el Perú va a reconocer a Moche que yo he hecho bastante. Los alcaldes que están ahí son títeres, pero Moche, no”, puntualizó.

