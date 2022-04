Luis Piccini: “No podemos dedicarnos 100% a la música por cómo se mueve la industria en el Perú”

La agrupación peruana Autobus continúa dando los siguientes pasos para presentar su cuarto álbum y esta vez ha presentado “Un pendiente”, tema que cuenta con la colaboración de la banda chilena We are the grant. Luis Piccini, vocalista de la banda de rock nacional, charló con Infobae sobre lo que mejor saben hacer: música.

Hace unos meses comentaste que no le encontrabas sentido presentar un nuevo tema sin la oportunidad de presentarlo en público. Finalmente, la espera acabó.

Sí, es que es otro feeling. La sensación de tocar en vivo no la comparo con nada. Si bien en la pandemia la pasamos haciendo streamings, en vivo es otra cosa. Lo único que falta es que se levanten un poco más las restricciones para los conciertos, en especial de los espacios pequeños.

¿Llegaste a sentir el impacto de la pandemia en tu trabajo creativo?

Para mí la pandemia me volvió más productivo porque no te quedaba de otra que tener tu guitarra en mano haciendo canciones. De alguna manera hizo que me ponga más metódico con mi proceso de composición. Me establecí un horario de trabajo, algo que imagino que los artistas que se dedican 100% a la música deben tener.

¿No dedicarse de lleno a la música es una decisión personal o está motivado por el contexto musical local?

No podemos dedicarnos 100% a la música por cómo se mueve la industria en el Perú. No tenemos el lujo de dedicarle todo nuestro tiempo a la música, aunque me gustaría que fuese así.

¿Por qué resulta ser tan complicado?

Solo los que tuvieron éxitos en los 80 y 90´s son los que se dedican de lleno a la música. Son pocos casos como Río, Amén, Líbido, Mar de copas y algunas otras. ¿Quién tiene la culpa? Los medios de comunicación como las radios porque están viviendo del recuerdo. Uno no escucha la última de Líbido, sino “En esta habitación” y una más y lo mismo sucede con otras bandas. Si se hiciera una industria en la que los medios de comunicación participen compartiendo la música de los artistas de ahora, no tendríamos un Mar de copas, sino diez. Los dueños de las radios no se dan cuenta que tienen un negocio que no están explotando.

Sin embargo, han existido pequeños intentos de difundir el trabajo de nuevos talentos.

Cuando las bandas que hoy recordamos sonaban, lo hacían en veinte radios al mismo tiempo. Lo que hace que una banda sea exitosa es la frecuencia de la reproducción de su tema. Esos pocos intentos de los últimos años de que el rock suene en la radio es solo en unas cuantas estaciones y una vez durante el domingo. Para que sea exitoso hace falta una combinación de frecuencia y alcance.

Hablando del negocio de la nostalgia, el nuevo tema “Un pendiente” trae sus toques noventeros.

Se trata de un sonido noventero, pero con detalles del rock actual. Es una canción distinta a lo que veníamos trabajando, lo cual lo hace más interesante porque sacaremos un disco con diferentes estilos musicales. Hemos trabajado con diferentes productores, lo cual hace que cada uno lleve el tema por donde más desean. En este caso dieron en el clavo con lo que yo quería transmitir. Al final, el disco que vendrá será un viaje con diferentes sensaciones, pero que entrelíneas contará una historia.

¿Esa decisión de ofrecer un abanico de sonidos tiene como objetivo tentar nuevos públicos?

Siempre uno va en esa dirección. Si quiero apelar a la juventud juventud hay que decir que no encontrarán un estilo tan adolescente. Lo que estamos haciendo está bien maduro, bien cuajado, bien producido, bien pensado.

Pensar que en algún momento el sonido que hoy abrazan era el sonido adolescente.

Sí, es cierto. No estamos haciendo rock clásico, no es música que sonaría en radio Felicidad. Tenemos muy en cuenta referencias de bandas muy actuales, pero también las clásica porque tienen algo que siempre te jalan hacia ellas.

¿El rock que tocan ahora pronto será el nuevo radio Felicidad o sobrevivirá?

En “La hora del lonchecito” ya se oyen algunas canciones de The Beatles, así que va a pasar. Pearl Jam o Foo Fighters ya son clásicos que podría sonar en Oasis y lo que sucederá es que esas radios serán las nuevas Felicidad. Seguirán con la misma pauta de ahora haciendo que se vuelvan radios añejas que huelen a rancio, como viene sucediendo con varias ahora.

