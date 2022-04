Jorge Montoya: “El gobierno está infestado de improvisados, esto no da para más”

Jorge Montoya se mostró en desacuerdo con la presencia de veedores de la OEA en el Congreso de la República. Foto: Andina

El congresista Jorge Montoya se pronunció sobre la gobernabilidad de nuestro país y aseguró que la gestión del mandatario Pedro Castillo no da para más.

A través de sus redes sociales, el parlamentario de Acción por el Perú, indicó que dicho mandato “está infestado de mediocridad e improvisados” y consideró que la situación “no da para más”.

“El gobierno está infestado de mediocridad e improvisados, esto no da para más porque el país está entrando en un punto de no retorno y eso será nefasto para nuestra historia”, escribió en la red social.

Jorge Montoya se pronuncia ante crisis política del Perú.

Recordemos que a Pedro Castillo se le ha adjudicado dos mociones para su destitución. En ambas, Renovación Popular, se ha mostrado a favor. Sin embargo, ambas solicitudes no han prosperado.

Hace unas semanas, Montoya tuvo que salir al frente y disculparse por algunos comentarios que realizó durante la semana de protestas y manifestaciones en Perú. El parlamentario compartió un video con sus seguidores enviando dicho mensaje.

“Queridos compatriotas, el día 5 de abril de abril di unas declaraciones desafortunadas cuando llegué al congreso para tratar de informar que iba a ver posibles desórdenes la ciudad de Lima y mencioné que iba a bajar la gente de los cerros. Esa expresión ha sido mal interpretada, mi intención no ha sido ofender a nadie. Les pido mil disculpas por ello. Yo estoy en el congreso porque he recibido la votación de ustedes, de la gente que vive justamente alrededor de la ciudad en San Juan de Lurigancho, en Villa María del Triunfo en Comas, en San Martín de Porres. Quiero pedirles mil disculpas si los he hecho sentir mal con mis expresiones “, inició.

“Hemos apoyado y promovido todas las iniciativas para interpelar y censurar a los ministros impresentables que este gobierno ha nombrado. Como bancada y de manera personal, promovemos la vacancia presidencial porque es la única vía para salir de esta crisis que ha generado el presidente Castillo. Nunca claudicaremos en nuestro principio por defender la democracia y nuestra patria y alejarla de los extremismos radicales y obsoletos que hoy nos gobiernan”, añadió.

El congresista hizo un mea culpa y salió a pedir disculpas tras desafortunadas expresiones.

CERRÓN DICE QUE EL UNICO CAMBIO DE CASTILLO DEBERÍA SER A LA IZQUIERDA

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, criticó y se cuestionó si la intervención del cardenal Pedro Barreto ante la crisis política que enfrenta al país, se trata de un “golpe eclesiástico”.

A través de su cuenta de Twitter, Cerrón ha estado enviando esta serie de dudas tras las ultimas declaraciones del cardenal.

“¿Golpe eclesiástico? Si el cura aún no se ha enterado, hay un Partido que ganó las elecciones y el resto sería usurpación. La intromisión del clero para elegir un premier o un gabinete es totalmente inaceptable”.

Tras dos reuniones con el presidente Pedro Castillo el cardenal de Huancayo señaló: “Habrá un nuevo Gabinete y un Premier que no dependa del partido Perú Libre o de grupos del entorno del presidente Castillo. Tienen que ser personas honestas que se jueguen por el Perú desde una perspectiva de unidad nacional”.

Ante esto, el líder político del partido del lápiz, señaló que “el único cambio de rumbo que puede hacer Castillo es hacia la izquierda”. Y también dijo: “Si el presidente está pensando en un nuevo gabinete sin conocimiento del Consejo de Ministros, su bancada y su partido, solamente en complicidad con la Iglesia, estaría en un gran error político”.

“El Gabinete Barreto solo garantizaría la convivencia subordinada del pueblo con sus explotadores creyéndolo natural y necesario”, expresó en otro mensaje desde la trinchera virtual.

