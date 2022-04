Vuelos cancelados a Cusco, Trujillo, Ayacucho y Tacna por paro de controladores aéreos

Vuelos cancelados en el aeropuerto Jorge Chávez

El paro de controladores aéreos ha perjudicado a más de 1500 pasajeros que han quedado varados en Lima y sin poder abordar sus vuelos que han sido reprogramados y cancelados hasta nuevo aviso.

Los vuelos a Cusco, Arequipa, Trujillo, Ayacucho y Tacna han sido cancelados a último momento por diferentes aerolíneas mientras los pasajeros esperaban en sala de embarque y en el counter del aeropuerto Jorge Chávez para poder abordarlos.

Rocío Espinoza, gerenta de reputación del aeropuerto Jorge Chávez, informó que son 15 los vuelos nacionales cancelados por esta falta de controladores aéreos y espera que alrededor de las 2:00 p.m. se restablezca la operatividad en el terminal aéreo.

Esta demora en los vuelos ha provocado que los viajeros afectados reclamen de manera insistente a las aerolíneas, cuyos trabajadores solo se limitaban a indicar que se mantengan a la espera, mientras que seguridad del terminal aéreo internacional han cerrado todos los accesos a fin que no se produzca más caos dentro del aeropuerto.

Situación de vuelos por paro de controladores aéreos | VIDEO: RPP TV

“Estamos sorprendidos porque este tema no se ha solucionado ayer y está afectando vuelos desde y hacia Cusco, Ayacucho, Trujillo y Tacna han sido afectados toda la mañana de hoy si es que esta situación no se llega a solucionar”, dijo Espinoza

“Estamos coordinando con Corpac para que puedan salir a comunicar de posibles soluciones. Entiendo que en breve deben estar saliendo y teniendo un vocero porque lo que buscamos es que los pasajeros deben tener claridad”, agregó.

Sobre la situación de otros aeropuertos del interior del país, indicó que “lo que ha sucedido es que no hay controladores aéreos, no hay gente en las torres, no solo en el aeropuerto Jorge Chávez, sino también en Cusco, Trujillo y Ayacucho se está cerrando cualquier recibimiento de otros vuelos y así sea cualquier aerolínea no se va a poder volar hacia esos destinos al menos hasta las 2 de la tarde, incluso algunas empresas han programado para las 6:00 p.m.”.

También recomendó a los que están próximos a viajar a otros destinos a informarse con sus aerolíneas sobre el estado de los vuelos.

MINISTRO DE TRANSPORTES SE PRONUNCIA

Ante la crisis provocada por el paro de controladores aéreos, el ministro de Turismo, Roberto Sánchez se pronunció a través de sus redes sociales sobre la crítica situación que afecta a miles de pasajeros.

“En estos momentos coordinando con el premier Aníbal Torres, MTC, Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo y tomando resoluciones para levantar inmediatamente el paro de controladores aéreos. Actividades esenciales no pueden ser afectadas así, llamamos a ¡Suspender Medida Irracional!”, escribió el titular de Turismo.

“En breve se firma acta Corpac y Sindicato y se levantará la medida inmediatamente. Actividades esenciales nunca deben ser afectados eso es la democracia y la ley”, dijo.

Posteriormente, el presidente del directorio de Corpac anunció el levantamiento de la huelga de controladores aéreos y en breve volverán a retomar sus labores en las torres de control de los aeropuertos afectados.

