VER EN VIVO Atlético Madrid vs Manchester City HOY: partidazo por cuartos vuelta de Champions League 2022

VER Atlético Madrid vs Manchester City EN VIVO. ‘Colchoneros’ reciben hoy a los ‘ciudadanos’ en el Estadio Wanda Metropolitano por cuartos de final vuelta de Champions League 2022. Los del ‘Cholo’ Simeone están obligados a marcar goles si quieren poner su nombre en la siguiente instancia del torneo.

En el duelo de ida, los ingleses tuvieron el dominio total de la pelota y se chocó contra un muro defensivo de once hombres. Esto se vio reflejado en las estadísticas, los ‘colchoneros’ no remataron ni una sola vez a portería, solo se dedicaron a contrarrestar el juego de su rival. No obstante, con mucho mérito, los locales lograron ganar con un gol de Kevin De Bruyne al minuto 70 del segundo tiempo.

De Bruyne marca el 1-0 en Manchester City vs Atlético Madrid por Champions League. (Video: ESPN).

Josep Guardiola criticó la forma de jugar del Atlético de Madrid. “Intuíamos que jugarían 5-3-2 y hemos salido tres o cuatro veces por los lados. Luego han ajustado y ha puesto a Griezmann de extremo derecho y a João de extremo izquierdo y se han puesto con cinco-cinco. Con dos líneas de cinco. En la prehistoria, hoy y en 100.000 años atacar contra cinco y cinco es muy difícil”.

“Entreno desde el año 2005, 2006, hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío. Jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito. Entiendo que hay distintas maneras de expresar lo que uno siente, lo que ve y vive cada partido, pero cuando uno es despreciativo con un colega no lo comparto”, respondió el ‘Cholo’ Simeone en conferencia de prensa.

“Después, de los periodistas, ex jugadores, la gente que hace mucho que no juega y quieren decir algo diferente, estamos como decía mi padre, ‘el pez por la boca muere’. Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero entre los colegas, no. Cada uno tiene sus formas y yo elijo una: respetar a mis colegas siempre”, complementó el argentino.

¿Cómo les fue en sus respectivas ligas? Manchester City regaló un espectáculo por la jornada 32 de la Premier League. Los dirigidos por ‘Pep’ empataron 2-2 Liverpool con goles de Kevin De Bruyne y Gabriel Jesus. De esta forma, sigue puntero con 74 unidades.

Por su parte, Atlético de Madrid cayó por la mínima diferencia ante Mallorca en condición de visita. Muriqi anotó el único tanto del compromiso desde los doce pasos. El elenco de Diego Simeone sigue en la cuarta casilla con 57 puntos y está en posición de Liga de Campeones.

¿Quiénes son las principales cartas de gol en ambos clubes? Por el lado de los visitantes está Riyad Mahrez, quien lleva seis goles en su registro en nueve partidos disputados, mientras que Antoine Griezmann es el goleador del ‘Atleti’ con cuatro tantos en ocho cotejos.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO DE MADRID

- Guatemala / 1:00 p.m.

- Honduras / 1:00 p.m.

- El Salvador / 1:00 p.m.

- Costa Rica / 1:00 p.m.

- Panamá / 2:00 p.m.

- México / 2:00 p.m.

- Perú / 2:00 p.m.

- Colombia / 2:00 p.m.

- Ecuador / 2:00 p.m.

- Bolivia / 3:00 p.m.

- Venezuela / 3:00 p.m.

- Paraguay / 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

- Chile / 4:00 p.m.

- Argentina / 4:00 p.m.

- Uruguay / 4.00 p.m.

- Brasil / 4:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

CANALES DEL MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO DE MADRID

- Argentina / Star+ y Fox Sports.

- Bolivia / ESPN, ESPN 2 y Star+.

- Brasil / HBO Max.

- Chile / ESPN y Star+.

- Colombia / ESPN 2 y Star+.

- Costa Rica / ESPN y Star+.

- Ecuador / ESPN 2 y Star+.

- El Salvador / ESPN y Star+.

- Guatemala / ESPN y Star+.

- Honduras / ESPN y Star+.

- México / HBO Max.

- Nicaragua / ESPN y Star+.

- Panamá / ESPN y Star+.

- Perú / ESPN, ESPN 2 y Star+.

- España / Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

- Estados Unidos / TUDN USA, Univisión y Paramount+.

- Uruguay / ESPN, ESPN 2 y Star+.

- Venezuela / ESPN 2 y Star+.

ALINEACIONES PROBABLES: MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO DE MADRID

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Šime Vrsaljko, Stefan Savić, Felipe Augusto, Reinildo Mandava, Yannick Carrasco o Renan Lodi; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia; Antoine Griezmann y Joao Félix.

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Rodri Hernández, Ílkay Gündogan; Phil Foden, Kevin De Bruyne y Raheem Sterling.

