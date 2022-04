Luis Advíncula cortó jugada de ataque, pero su rival se quejó de manotazo en Boca Juniors vs. Always Ready

Luis Advíncula viene siendo titular en el Boca Juniors vs. Always Ready.

Boca Juniors vence 1-0 a Always Ready por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El elenco boliviano se quedó con uno menos sobre el final del primer tiempo y en la etapa complementaria no ha generado mucho peligro en el área ‘xeneize’, pero el peruano Luis Advíncula se mantiene atento por el sector derecho.

La jugada sucedió a los 63 minutos del compromiso. El equipo de Sebastián Battaglia perdió el balón en campo rival y los ‘albirrojos’ salieron rápido. Jugaron por izquierda para el lateral Enrique Flores, el cual corrió y trató de hacerse una autopase, sin embargo se cruzó con Luis Advíncula, quien cubrió la pelota de forma correcta.

El defensor de Always Ready se detuvo y se tomó el rostro. Sus compañeros que se encontraban calentando en la línea reclamaron al árbitro que ‘Bolt’ lo había agredido en la cara. El integrante de la ‘bicolor’ le hacía señas de qué pasó al boliviano, luego se le acercó para apaciguar. En beneficio de ‘Luchito’, el referee no le mostró ninguna tarjeta y no cobró falta.

Luis Advíncula se mostró seguro en un corte, pero su rival reclamó un golpe.

BOCA JUNIORS VS. ALWAYS READY

Darío Benedetto fue la figura del segundo partido de Boca Juniors en la Copa Libertadores. A los 25 minutos, Exequiel Zeballos recibió el balón dentro del área, aguantó la marca de varios rivales y dejó de cara al arco al ‘Pipa’. El delantero solo tuvo que empujar la pelota, pues el portero de Always Ready había salido a achicar al canterano ‘xeneize’.

En la última jugada volvería a aparecer el exfutbolista de Olympique de Marsella para anotar su doblete. Óscar Romero fue el encargado de sacar un tiro de esquina y su centro tuvo como dirección el segundo palo. Benedetto se elevó y cruzó el esférico, dejando sin opción al guardameta rival.

BOCA JUNIORS EN COPA LIBERTADORES

El club argentino no tuvo un buen arranque en el certamen más importante del continente, pues cayó 2-0 en su visita al Deportivo Cali. Guillermo Burdisso y Jhon Vásquez anotaron los tantos del compromiso, en el cual salió lesionado Carlos Zambrano.

Con el triunfo ante Always Ready se ubica en la segunda posición con tres unidades. Aún queda un partido pendiente en el grupo E, Corinthians recibirá a la ‘Amenaza Verde’ mañana a las 19:00 (hora peruana) en la Arena de Sao Paulo.

