Universitario vs Alianza Lima: ¿qué hinchada podrá asistir al clásico del fútbol peruano?

Universitario vs Alianza Lima jugarán el clásico número 366 en toda la historia. Los dos equipos no pasan por su mejor momento, pero este será un duelo aparte donde no hay favoritos y el que obtenga la victoria se llenará de confianza para lo que resta del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1. Un aporte importante será el de la hinchada que estará presente en el estadio Monumental este domingo.

Por seguridad y para prevenir cualquier inconveniente dentro coloso y en las inmediaciones, la organización del torneo decidió que solo se juegue con hinchada local, tal cual como ha venido ocurriendo en los últimos años. Por lo tanto, en el complejo ubicado en Ate, los ‘cremas’ serán quienes tengan todo el apoyo de los fanáticos.

En total se han puesto a disposición de los seguidores 57 mil entradas, donde los socios adherentes y abonados tendrán prioridad este martes 12 de abril desde las 10:00 a.m. (hora peruana). y desde el miércoles todos los demás hinchas del cuadro ‘merengue’. Recordemos que la capacidad del estadio Monumental es de 80 mil personas, pero la pandemia del COVID-19 aún no permite un aforo en su totalidad.

PRECIOS DE ENTRADAS PARA UNIVERSITARIO VS ALIANZA LIMA

- Norte / 20 soles.

- Sur / 20 soles.

- Oriente / 60 soles.

- Occidente / 80 soles.

- Oriente (Conadis) / 48 soles.

- Occidente (Conadis) / 64 soles.

ASÍ LLEGA UNIVERSITARIO

Luego de cuatro compromisos sin conocer la victoria, Universitario de Deportes venció de manera consecutiva en dos encuentros. Primero lo hizo de local ante ADT de Tarma por 2-1 y el mismo resultado de visita ante Ayacucho FC. En ambos cotejos no se vio un claro dominio ni buen juego de los ‘cremas’, pero terminaron llenándose de confianza de cara al clásico del fútbol peruano. Terminada la novena fecha se ubicaron en la quinta casilla con 16 puntos, a cuatro del líder Deportivo Municipal.

Universitario 2-1 Ayacucho FC: resumen y mejores jugadas del partido por Liga 1 2022.

ASÍ LLEGA ALIANZA LIMA

Alianza Lima tiene el difícil reto de jugar dos campeonatos cada semana, uno más complicado que el otro. Luego de caer 1-0 a mitad de la semana pasada ante River Plate, tuvo que jugar ante UTC con su gente en el estadio Alejandro Villanueva. Allí, con gol de Hernán Barcos, los ‘blanquiazules’ volvieron a la victoria luego de cuatro partidos y sumaron tres valiosos puntos para alcanzar el puesto 13 con ocho puntos. A mitad de semana tendrán un vital duelo ante Colo-Colo por la Copa Libertadores y luego el clásico.

Alianza Lima 1-0 UTC: resumen y mejores jugadas del partido por Liga 1.

