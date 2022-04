Universitario vs. Alianza Lima: Grondona recordó golazo a ‘blanquiazules’ con dedicatoria al ‘Puma’ Carranza

Gustavo Grondona recordó golazo ante Alianza Lima.

A días de una nueva edición del clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, Gustavo Grondona, exjugador ‘crema’, recordó su golazo de ‘sombrero’ al elenco ‘blanquiazul’, el cual terminó con dedicatoria a José Luis ‘El Puma’ Carranza. Además, el argentino analizó el duelo que se llevará a cabo este domingo.

‘Íntimos’ y ‘merengues’ se enfrentaron el 01 de noviembre del 2000. Grondona abrió el marcador a los 28 minutos en el estadio Nacional tras un espectacular pase del mediocampista José Luis Carranza. El ‘gaucho’ recibió el balón a las espaldas de los defensores, vio salido al portero Marco Flores y decidió colgarlo.

El habilidoso volante corrió y en plena celebración, se levantó la camiseta. Abajo tenía un polo con un mensaje para su compañero. “Para siempre ‘Puma’, 50 clásicos”. Actualmente, Carranza es el futbolista con más partidos disputados (61) en el historial de enfrentamientos entre Universitario y Alianza Lima.

Grondona habló con mucha nostalgia y felicidad del gol de ‘sombrero’. “De tanto recordarlo, un día la voy a picar y la voy a tirar por arriba del travesaño”, inició entre risas en conversación con GOLPERU. “Muy lindo y muy gratificante para mí, siempre digo lo mismo, el pase me lo dio alguien con el cual me identifique desde el primer momento como José, quien fue un gran compañero y me enseñó a querer a Universitario”.

“Me metió un pase bárbaro porque habíamos hablado que me marcaban hombre a hombre y yo le decía cuando me recoja que no me la de, que yo iba a picar a la espalda y bueno me la dio impecable”, agregó. “ Justo había preparado una camiseta por devolverle todo el cariño y todo lo que me brindó desde que llegué a Lima” , explicó sobre la dedicatoria al ‘Puma’.

UN NUEVO DUELO: UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA

Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima por la jornada 10 de la Liga 1. El compromiso está programado para el próximo domingo 17 de abril a las 15:00 (hora local) en el estadio Monumental. La novedad es que se volverá a disputar un clásico con público. Esto no ocurría desde 2020, partido que terminó con una victoria 2-0 de los ‘cremas’.

Gustavo Grondona opinó sobre el choque del fin de semana y reconoció que los ‘blanquiazules’ podrían estar en desventaja, pues tendrán un partido a mitad de semana y que será muy exigente. Los dirigidos por Carlos Bustos visitarán a Colo Colo por la Copa Libertadores. Recordemos que urgen de un triunfo tras caer en su debut por la mínima diferencia ante River Plate en Lima.

“Es muy común escuchar que los clásicos son aparte, hay una realidad que te va marcando. Que Alianza juegue la Copa Libertadores es un componente importante porque se desgastará más. Pero, esto queda al margen cuando empieza a rodar la pelota”, manifestó Grondona.

¿Cuál es el presente de ambos clubes en el campeonato local? Ambos ganaron sus respectivos partidos en la fecha pasada. Universitario se ubica quinto con 16 puntos, mientras que Alianza Lima está decimotercero con 8 unidades.

LOS ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS: UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA

2021: Universitario de Deportes 1 - 2 Alianza Lima

2020: Universitario de Deportes 2 - 0 Alianza Lima

2019: Universitario de Deportes 1 - 0 Alianza Lima

2019: Alianza Lima 2 - 3 Universitario de Deportes

2018: Alianza Lima 2 - 1 Universitario de Deportes

