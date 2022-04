Semana Santa: 4 lugares ideales para disfrutar del feriado largo

¿Qué hacer en Semana Santa 2022? Las mejores rutas cerca a Lima. Fotos: Andina.

Semana Santa en Perú. Nuestro país es uno de los destinos más ricos en cultura, por lo que se convierta en uno de los favoritos de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que buscan asombrarse con cada rincón histórico. Los feriados son la oportunidad perfecta para hacer turismo interno ya que puedes encontrar una gran variedad de ofertas para comenzar tu aventura.

Gracias a los esfuerzos de las autoridades locales y regionales se han podido realizar algunas flexibilidades en relación a las restricciones por la pandemia COVID-19, que detuvieron los planes de muchos peruanos para viajar. Tomando todos los cuidado debidos, puedes visitar los destinos turísticos solo o en compañía.

Si no quieres alejarte de la capital, a continuación te presentamos las mejores opciones que tienes para escapar de la rutina y poder disfrutar de estos días no laborables por Semana Santa 2022. Estos los puedes realizar a través de una agencia turística, transporte público o por medio de tu vehículo particular.

¡Prepárate para viajar! Semana Santa en Perú: consulta el precio de pasajes aéreos y en bus para este feriado

DESTINOS CERCA A LIMA PARA VIAJAR EN SEMANA SANTA 2022

1. LUNAHUANÁ: esta es una excelente alternativa para admirar la naturaleza, practicar deportes de aventuras y probar comidas inolvidables. Su valle es alimentado por el río Cañete y, gracias a sus aguas en la tierra, crecen huertos y viñedos. Es un destino ideal para practicar canotaje, trekking, ciclismo de montaña, así como para la visita de bodegas vitivinícolas y sitios arqueológicos. Su variada oferta gastronómica, sus ricos piscos y vinos te harán volver.

El tiempo de viaje es de 3 horas, aproximadamente. Toma en cuenta que muchas personas viajarán, por lo que puedes encontrarte en medio del congestionamiento vehicular. Mide tu tiempo y sal temprano de casa. Por medio de ¿Y tú qué planes? puedes encontrar un full day en Lunahuaná a S/ 99 que incluye city tours y deportes de aventura. Revisa aquí las condiciones.

2. CAÑETE: este es destino es considerado como la “Capital del arte afroperuano”. Ofrece un conjunto de atractivos turísticos ricos en cultura ancestral y mestizaje, sitios arqueológicos, lugares ideales para el turismo de aventura, playas de ensueño, valles interandinos de impactante belleza paisajística y una suculenta gastronomía.

Conoce San Vicente de Azpitia, una excelente ubicación con una incomparable vista del río Mala. Practica actividades al aire libre como ciclismo de montaña, trekking y excursiones a caballo. Visita el sitio arqueológico Incahuasi, construcción que cumplió el rol de asentamiento militar vital durante la expansión del Tahuantinsuyo, luego se convirtió en un centro de control y abastecimiento. Además, déjate enamorar de las bodegas de pisco y vino con inigualables sabores.

Recomendación: antes de iniciar tu viaje, revisa que en el destino al que irás cuenta con cajeros, tiendas o supermercados cercanos. De esta manera puedes organizarte para conocer qué es lo que necesitas llevar.

Nuestro país atrae a miles de turistas al año que desean conocer nuestra historia en cada rincón del Perú. Créditos: Marca Perú Tiktok.

3. CERRO AZUL: a pocos kilómetros al sur de Lima se encuentra este destino ideal para escapar del caos capitalino en Semana Santa. Desde el muelle o desde la plaza podrás ver el morro con unas inconfundibles terrazas gastadas por el tiempo que se alzan casi hasta la cima del cerro vecino. Quienes llegan a visitarla, se sorprenden con las imponentes construcciones de adobe, la enorme plaza y varias grandes pirámides situadas casi a orillas del mar.

Es perfecto para entrar en contacto con el mar. Puedes realizar actividades como surf, caminatas por el circuito arqueológico y la playa vecina. Además, quedarás gratamente satisfecho con su gastronomía. Cerro Azul está integrado al circuito de Lunahuaná, con Huancaya y Vilcas, dos poblados inmersos en la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas. Asómbrate con sus pequeñas cataratas y las bellas lagunas de aguas turquesas. Sin duda, un espacio especial para acampar en medio de lo natural.

Conoce Cerro Azul en Semana Santa.

4. ASIA: es uno de los dieciséis que conforman la provincia de Cañete. Las playas son sus atractivos que reúnen a cientos de bañistas y personas que practican deportes acuáticos. ¿Qué puedo hacer? Inicia una camita por las Lomas de Asia, el oasis de vida silvestre, ideal para relajarte al aire libre y/o acampar. Conoce el Sitio Arqueológico de “Guaca Malena”; recorre las playas de EL Rosario, Pasamayito y Sarapampa; el Museo Huaca Malena, el y único en todo el sur chico.

Si deseas acampar o alquilar un espacio por Semana Santa, puedes comprar todo lo que necesitas en el ya famoso Boulevard de Asia, el cual cuenta con esparcimiento en general, almacenes, restaurantes, centros comerciales, supermercados y más.

SEGUIR LEYENDO