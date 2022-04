Nuevo ministro de Salud asistirá al Congreso el martes 12 de abril y dice no temerle a la censura

Jorge Antonio López Peña fue designado como ministro de Salud por el presidente Pedro Castillo. Foto: Andina

Ha transcurrido menos de una semana desde que Jorge López asumió el cargo de ministro de Salud en reemplazo del cuestionado Hernán Condori y desde ya se pronuncia la palabra censura, solo que en este caso de boca del mismo integrante del gabinete. En declaraciones a la prensa, confirmó su asistencia en el Congreso para el martes 12 de abril, fecha en la que la Comisión de Salud de ese poder del Estado ha planteado para oír los planes que tiene el ministro para un sector tan importante dada la coyuntura sanitaria.

“Voy a ir al Congreso, me gustaría decirle a la población en general que mi persona está en un trabajo en conjunto con todas las autoridades, mañana y el martes vamos a trabajar en conjunto con los gremios médicos para ver las problemáticas del sector salud”, señaló López Peña ante los medios de comunicación. Cabe recordar que el anterior ministro tuvo una áspera relación con los gremios médicos, en especial con el Colegio Médico del Perú que pidió en varias ocasiones su renuncia llegando incluso a convocar manifestaciones frente a la sede del Ministerio de Salud.

Hernán Condori, ministro de Salud durante Consejo de Ministros. | Foto: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Al ser consultado si teme a una posible censura por parte de la oposición, el actual ministro de Salud negó rotundamente que ese sea su caso. “No, no le temo, voy a presentarme en el Congreso”, declaró. Su desempeño en el cargo está bajo la mirada de una oposición legislativa que impulsó la censura de su sucesor a pesar de haberle otorgado, semanas atrás, el voto de confianza al gabinete que integraba. Hernán Condori tuvo que dar un paso al costado luego de que 71 congresista votaran a favor de su salida dados los cuestionamientos a su labor frente al Minsa.

¿QUIÉN ES EL NUEVO MINISTRO DE SALUD?

Jorge López Peña, al igual que su antecesor, es originario de Junín y ostentó cargos públicos en dicha región que es la cuna de Perú Libre, partido política que llevó al poder a Pedro Castillo. Se trata de un cirujano que fue presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé”. Además, fue designado director ejecutivo del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” (noviembre del 2020-marzo 2022) durante la gestión del gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas (Perú Libre).

Jorge Antonio López Peña juramentó en el cargo de ministro de Salud “por mi familia, por mi Perú, por una salud para todos, con calidad sin distinciones". Foto: Andina

Su llegada al Ministerio de Salud se dio durante la anterior gestión, cuando Condori lo invitó a asumir el despacho del viceministerio de Salud, tras la renuncia de Gustavo Rosell. “El ministro me pidió mi curriculum, estos son cargos de confianza de alto nivel”, fueron las declaraciones de López para justificar su designación. Luego de cinco días sin alguien a la cabeza del Minsa, el presidente de la república optó por López para asumir la cartera más importante para el manejo de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país.

Una publicación de El Comercio, da cuenta de investigaciones fiscales en las que estaría involucrado el actual ministro. Ahí se señala que carga una sanción por hechos realizados cuando se desempeñaba como presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé”. Ellos, por haber brindado falsas declaraciones sobre dicho nosocomio en abril del 2020. Este habría declarado falsamente que no existían equipos de protección personal en dicho hospital, que no se le había brindado los implementos de bioseguiridad adecuados para la lucha contra el Covid-19 y que las mascarillas N95 que estaba repartiendo no servían.

