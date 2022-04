Mujer se negó a retomar relación sentimental y su expareja la apuñaló 20 veces dejándola al borde de la muerte

Una madre de familia se debate entre la vida y la muerte, luego que su expareja y padre de sus hijos la atacara brutalmente con un cuchillo de cocina. El hecho se registró en el mercado Unicachi del distrito de Comas.

Todo ocurrió cuando Luis Contreras Najarro fue a buscar a su expareja Maribel C. T. al puesto de comida donde ella trabaja desde hace varios meses para mantener a su familia. De repente, en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se puede observar cómo la pareja empezó a discutir y de un momento a otro, este la jaloneó de los cabellos, sacó un cuchillo de cocina y la empezó a atacar en repetidas ocasiones.

A pesar de los gritos desesperantes de la mujer, nadie iba a su rescate, es más, se puede ver cómo la gente sale corriendo al ser testigos de este acto criminal. Luego de unos segundos, un trabajador se acerca para controlar al desquiciado hombre que intentaba asesinar a su expareja. Según narró Contreras, se llenó de odio e ira cuando la mujer le dijo que no quería volver con él.

“Luis es un hombre blancón, pero cuando lo vi estaba negro, estaba completamente desconocido, fuera de sí, tenía el cuchillo en la mano”, contó doña Soledad, una comerciante del mercado.

Al llegar la policía, encontró a Maribel sobre el suelo desangrándose, es por eso que llaman de inmediato a la ambulancia para que sea trasladada a un hospital cercano a la zona, ya que su vida dependía de un hilo. Por otro lado, al detener a Luis Contreras Najarro, no presentaba muestras de arrepentimiento, por el contrario, intentó justificar este reprochable acto diciendo que se sentía celoso porque la madre de sus hijos no quería volver con él.

“Se ha intervenido a Contreras Najarro por la tentativa en agravio de Maribel. El personal fue desplazado al interior del mercado a través de la central de radio de la comisaría, ya que se había producido este intento de feminicidio”, expresó el coronel PNP Rómulo Reyes Rosales a la prensa.

El oficial agregó que Maribel C. T. tenía una medida de protección por violencia física y psicológica, pero esta fue archivada por el 11° Juzgado de Familia en 2021.

La madre de familia fue trasladada al hospital Sergio Bernales de Collique en Comas donde su estado de salud es muy grave por las heridas profundas. El reporte de las autoridades, indicaron que la víctima fue acuchillada en 24 ocasiones y que presenta heridas en brazos, tórax, estómago y cuello.

Al llegar al mencionado nosocomio, rápidamente tuvieron que hacer transfusiones de sangre, ya que su hemoglobina había bajado hasta 0.5, según mencionaron familiares cercanos a la víctima.

La familia de la joven aseguró que no es la primera vez que Contreras Najarro ataca a la madre de sus tres hijos, es por eso que el año pasado pusieron una denuncia en la comisaría de Comas y le dieron garantías para su vida, pero este sujeto no le interesó nada e intentó asesinar a la mujer que una vez prometió amarla y cuidarla.

Por su parte, familiares de Maribel pidieron ayuda a la Fiscalía para que no lo dejen en libertad, ya que podría salir y buscarla para acabar con su vida. También hicieron un llamado al ministerio de la Mujer para que este caso no quede impugne , ya que hay tres menores de edad que han sido víctimas por agresiones psicológicas por parte de este sujeto.

Mujer se encuentra entre la vida y la muerte tras recibir más de 20 apuñaladas.

GOLPEABA A SU FAMILIA DESDE AÑOS ATRÁS

Las cámaras de Domingo al Día, lograron conversar con el hijo de Luis y Maribel, quien tiene 18 años y aseguró que desde que tiene 8 años ha sido víctima de agresión física y verbal por parte de Luis Contreras Najarro.

“Desde que tengo uso de razón, 8 años yo me acuerdo que él (Luis Contreras) nos pegaba. Era malo, abusivo conmigo y con mis hermanos. A mi madre le pegaba por las puras, más que nada por celos, nunca hubo pruebas, él solo decía y le pegaba”, narró.

Por otro lado, Maribel le contaba a su cuñada la pesadilla que vivía a lado de Luis día tras día, incluso le mencionó el trágico episodio que ocurrió en noviembre del 2021,cuando la golpeó salvajemente y le rompió la cabeza. “Tú sabes cómo me trata desde que mi bebé recién había nacido. Yo no hice nada, él siempre quiso y siempre me amenazaba con matarse o matarme. Yo no he sido mala con él”, dijo.

“ Anoche no le importaron mis hijos, él solo quería matarme. Esta vez no le voy a tener pena, lo voy a denunciar. Tengo el cuerpo lleno de golpes, me duelen los brazos y los senos”, narró Maribel.

En ese contexto, su hijo dio detalles de lo ocurrido aquel fecha. “Él (Luis Contreras) estaba borracho y había confundido a mi mamá con otra mujer que estaba bailando con unos hombres en el aniversario del mercado donde trabajan. Mi mamá estaba aquí en mi casa con nosotros, pero él la confundió”, añadió al relato.

CONFESIÓN

Tras ser intervenido por los agentes de la comisaría de Santa Luzmila en Comas, Luis Contreras vuelve a reafirmar que actuó por celos, ya que su ex pareja estaría esperando un hijo de otro hombre.

“El día jueves que pasó, la encontré a ella junto a un hombre y yo esperaba que ella me diga que estaba saliendo con otra persona o que ya no quiere nada conmigo”, dijo.

Sin embargo, el hijo de la pareja, afirmó que es imposible que su madre esté o haya quedada embarazada de otro hombre porque hace más de 10 años se ligó las trompas.

La policía ha puesto a Luis Contreras bajo la fiscalía, quien tiene la potestad de este caso de intento de feminicidio.

