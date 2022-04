Gobernador de Ica señala que ministro Chávarry no se reunión con dirigentes

El Gobernador señaló que el ministro Chávarry no acudió a reunión con dirigentes. | Foto: ANDINA/Melina Mejía

Javier Galllegos, gobernador regional de Ica, se refirió a la visita del ministro del Interior, Alfonso Chávarry, a la región cuando se realizaban la violenta toma de la carretera Panamericana Sur. Señaló que “no ha actuado contundentemente para desbloquear la Panamericana” y no conversó con los dirigentes.

La autoridad regional contó a que en la mañana del 6 de abril conversó con el ministro para que se reúna con los dirigentes del paro; pero el funcionario se marchó poco después de llegar a la región y sobrevolar la zona del bloqueo.

“Llegó a las 10 de la mañana, yo lo recibí. Hizo un vuelo en helicóptero para verificar el lugar, después le llamé, pero no nos ha contestado. A esta hora ya está en Lima, no ha ido a recorrer in situ el lugar”, señaló en RPP Noticias.

Galllegos precisó que la reunión con los representantes se había fijado para las 5:00 p.m., pero “el ministro en sí no se ha acercado al lugar de los hechos, no tengo información de que haya ido al sector de Barrio Chino”.

“Parece que estaba haciendo trabajo de coordinación con el general, pero no se ha presentado (a la reunión), le he llamado ‘N’ veces, hasta el momento no me ha contestado. Me preocupa, parece que no tiene intención de dialogar”, agregó.

Por otro lado, el gobernador regional también denunció que “delincuentes” se habían infiltrado en las protestas y causaron desmanes. Así, dijo que Señaló que podría tratarse de un tema “político”.

“Hemos visto en fotos de ciudadanos del lugar que tienen armas de alto alcance, hay infiltrados que buscan perjudicar la tranquilidad de los ciudadanos en Ica”, refirió.

E insistió en que “son infiltrados porque tienen rifles, pistolas, no creo que sean dirigentes comunes que reclaman por el alza de combustible y otros. Ellos tratan de perjudicar al gobierno o al Congreso”.

TREGUA POR 15 DÍAS

Los dirigentes que tomaron la zona de Barrio Chino en la Panamericana Sur firmaron una tregua con el Gobierno central por 15 días para que se atienda a su pliego de demandas.

El gobernador dijo en una entrevista con ATV+ este 7 de abril, se trata de tres grupos que protestan: los transportistas, y los otros grupos son ciudadanos que piden la rebaja de los precios de alimentos y peaje, y quienes piden un cambio de la Constitución.

Manifestantes también quemaron las casetas de peaje. | Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

El último domingo a las 11:50 de la noche inició un paro de transportistas de carga pesada por el alza del combustible y el cual debía terminar el martes por la noche. Sin embargo, la medida de fuerza también fue tomada por los agricultores de Ica.

La madrugada de este miércoles 6 de abril, cuando la Policía buscaba despejar las vías, los manifestantes volvieron a intentar tomar las vías y se inició el enfrentamiento con los efectivos del orden. La policía estuvo superada en número por los manifestantes, que terminaron tomando la carretera en los kilómetros 278 (Barrio Chino) y 290 (Expansión).

Por la mañana se registró el ataque a varios buses de transporte interprovincial. Incluso algunos pasajeros señalaron que habían sufrido robos y saqueos. Hubo nuevos enfrentamientos con la Policía y se registró un joven fallecido de 24 años (Yonhy Quito Contreras), producto de un impacto en la cabeza.

Además, también hubo ataques a la comisaría de Villacuri (Kilómetro 276), la cual habrían intentado quemar, pero la policía logró defender el puesto policial y buscar apelar al diálogo.

Después de algunas horas de conversaciones, los manifestantes decidieron abrir la vía por dos horas. Indicaron que esperan conversar con algún ministro de Estado para llegar a soluciones y exigieron, entre otras cosas, el cierre del Congreso.

La vía volvió a ser tomada por la tarde del miércoles hasta que fue despejada a la medianoche.

