Yoshimar Yotún no salió en lista para el duelo entre Sporting Cristal y Flamengo por Copa Libertadores

Yoshimar Yotún no será considerado para el debut copero.

Yoshimar Yotún será el gran ausente en el debut de Sporting Cristal ante Flamengo en la Copa Libertadores 2022. El volante no apareció en la lista de convocados para este duelo al igual que en la victoria ante Universidad San Martín por Liga 1.

En un inicio se habló que ‘Yoshi’ no fue considerado para el compromiso ante los ‘santos’ del fin de semana y que si estaría en la primera fecha del torneo internacional. No obstante, el integrante de la selección peruana no figura en la nómina de convocados. La razón se desconoce.

De acuerdo a la información de RPP, Roberto Mosquera mandaría el siguiente once: Alejandro Duarte en el arco; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola en defensa; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra y Christofer Gonzales en la volante, Irven Ávila, Leandro Sosa y Percy Liza conforman el tridente ofensivo.

El único cambio que el técnico peruano realizará a comparación del once que arrancó en la goleada 4-1 es la del portero. Duarte reemplazará a Renato Solís. ‘Mou’ hace una rotación en ese posición, puesto que ambos guardametas están en un gran nivel.

Foto: Sporting Cristal

SPORTING CRISTAL VS. FLAMENGO

Sporting Cristal hará su debut contra Flamengo este martes 05 de abril a las 19:30 (hora peruana) en el estadio Nacional. Ambos equipos compartirán grupo con Universidad Católica de Chile y Talleres de Argentina.

¿Cómo llegan ambos equipos al partido? Los dirigidos por Mosquera golearon 4-1 a la Universidad San Martín por la Liga 1 con tantos de Irven Ávila, Jesús Castillo y un doblete de Joao Grimaldo. Por su parte, el ‘Fla’ empató 1-1 con Fluminense y de esta forma perdió la final del torneo Carioca, pues había perdido el partido de ida (2-0)

¿DÓNDE VER EL PARTIDO?

La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Star+ para Sudamérica. También puedes seguir las incidencias en la web de Infobae, que tendrá el minuto a minuto del partidazo en vivo: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y mucho más.

FIXTURE DE SPORTING CRISTAL

Universidad Católica vs. Sporting Cristal (martes 12 de abril | 5:15 p.m. | estadio San Carlos de Apoquindo)

Talleres vs. Sporting Cristal (martes 26 de abril | 7:30 p.m. | estadio Mario Alberto Kempes)

Sporting Cristal vs. Universidad Católica (miércoles 4 de mayo | 9:00 p.m. | Estadio Nacional)

Sporting Cristal vs. Talleres (martes 17 de mayo | 7:30 p.m. | Estadio Nacional)

Flamengo vs. Sporting Cristal (martes 24 de mayo | 7:30 p.m. | estadio Maracaná)

