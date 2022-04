‘Pollo’ Vignolo pide dura sanción para Aldair Rodríguez: “Debe estar fuera hasta que el lesionado se recupere”

Pollo Vignolo pide duro castigo para Aldair Rodríguez, quien provocó lamentable lesión a Robert Rojas en Alianza Lima vs River Plate.

La lamentable lesión de Robert Rojas sigue dando que hablar en tierras argentinas. Ahora se pronunció el panel de ESPN ‘F90′, donde el ‘Pollo’ Vignolo señaló que Aldair Rodríguez debe recibir sanción ejemplar por provocarle fractura de tibia y peroné al lateral paraguayo en Copa Libertadores 2022.

La acción ocurrió a los 86′ de la parte final del encuentro entre Alianza Lima y River Plate. El delantero peruano (expulsado) le dejó una fuerte patada al ‘millonario’ y todo terminó mal sobre el terreno de juego. Robert Rojas tuvo que ser atendido de emergencia y estará cerca de 4 meses en recuperación.

“Yo soy de los que piensan que, cuando el futbolista sale a la cancha, no sale a lesionar a nadie. No, no. El futbolista sale a jugar”, arrancó el ‘Pollo’ Vignolo en referencia a lo ocurrido en el Estadio Nacional de Lima. Tras ello, hizo una reflexión.

“Pero también es cierto: si yo agarro el auto, y lo pongo a 220 kilómetros por hora, probablemente haga un desastre”, agregó el reconocido conductor argentino, antes de dar paso a sus compañeros para debatir sobre la acción del peruano.

'Pollo' Vignolo pide dura sanción para Aldair Rodríguez, quien provocó lamentable lesión a Rubert Rojas en Copa Libertadores. (Video: ESPN).

Marcelo Espina, exfutbolista y hoy panelista, señaló: “Ha sucedido, pero son pocas las veces que el jugador golpea con la intención de lastimar. Pero sí golpea. Aquí golpea (viendo las imágenes). Fue a pegarle la patada. Igual, no me da la sensación que fue con mala intención. El pie le queda enganchado (a Robert Rojas)”.

Asimismo, el ‘Cholo’ Sottile dejó su opinión al respecto: “Lo de ayer también tiene mala intención. Pegar de atrás, por segunda vez... es mal intencionado. No lo quiere romper, pero quiere que le duela”, argumentó el periodista.

Para finalizar, el ‘Pollo’ Vignolo pidió fuerte sanción para Aldair Rodríguez con Alianza Lima. “Yo soy de los que piensa que debe tener una sanción ejemplar. Y debe ser sancionado hasta que el lesionado vuelva a jugar” , lanzó.

Hasta el cierre de esta nota, todavía no se conoce el castigo que recibirá el delantero ‘blanquiazul’ por parte de CONMEBOL. Se habla de podría perderse toda la fase de grupos de la presente Copa Libertadores 2022. Habrá que esperar.

