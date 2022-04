El poderoso discurso de joven con discapacidad dirigido a Pedro Castillo y sus ministros en Huancayo

Persona con discapacidad explne ante Pedro Castillo en Huancayo.

“Yo no vengo como trabajador del gobierno regional de Junín, sino vengo como representante de las personas con discapacidad.

La primera peitición que tenemos es respecto al carnet del Conadis, siempre que tramitamos ese carnet nos demora de 6 a 7 meses. Eso debe ser más rápido, para poder movilizarnos.

Segundo, en cuanto al trabajo se refiere un 5% para empresas estatales, instituciones estales y un 3% para empresas privadas. Eso debe cambiar. A nosotros no nos beneficia. Debe ser igual, 5% de personas con discapacidad para empresas privadas como instituciones públicas.

En el caso de concursos CAS, hay algunas vacantes de la persona con discapacidad. Hace tiempo Caja Huancayo realizó una convocatoria exclusivamente para personas con discapacidad, la cual es muy buena, porque así nosotros tenemos trabajo y se debe fomentar esa iniciativa. Que cada institución tanto privada como pública de vacantes CAS exclusivamente a personas con discapacidad.

Tercero. La educación. Yo soy egresado de la UNCP, la Universidad Nacional del Centro del Perú. Cuando egresé a la universidad no le importó mi situación laboral. Eso debe cambiar. Las personas con discapacidad que egresan de cualquier institución educativa se debe incurrir a su laboratorio laboral que cada institución educativa superior. Así la universidad o el instituto debe buscarles trabajo a las personas con discapacidad.

Muchos piensan pobrecito ,no va a poder, o pobrecito le falta experiencia. Ahora díganme ustedes, cómo una persona con discapacidad va a tener experiencia laboral si nunca le dan oportunidades.

Para finalizar, en la mañana vi cómo al inicio de una mesa de diálogo se pueden proponer alternativas de solución, son ustedes autoridades que pelean unos con otros como perros y gatos. No, ustedes están para buscar el diálogo, el consenso, así sea o no sea de la derecha o de la izquierda. Están para trabajar por el pueblo, no para pelear por sus propios intereses. Gracias”.