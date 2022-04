Músico de Puro Sentimiento cuenta detalles de su estado de salud tras violento ataque al bus de la orquesta

Edwin Sierra cuenta que lo atacaron primero en las piernas y luego en la cabeza. (Foto: Captura / Instagram)

La agrupación Puro Sentimiento utilizó sus redes sociales para informar que la mañana de este 06 de abril el bus en el que iban parte de sus músicos y cantantes fue atacado por una turba de manifestantes, dejando a más de un herido.

Como se recuerda, debido al paro de transportistas la orquesta se encuentra varada la carretera desde hace tres días. Algunos integrantes decidieron seguir su camino por separado, mientras que otros se quedaron en el carro a la espera de ayuda.

Sin embargo, en tempranas horas de la mañana varios manifestantes comenzaron a lanzar piedras las cuales lograron impactar en el músico Edwin Panta Flores, quien estuvo en el programa ‘Dilo Fuerte con Lady’ a través de una videollamada para contar detalles de su estado de salud y cómo fue el ataque que sufrió.

“Estuvimos varados desde el día lunes y logramos avanzar hasta el tramo que se conoce como el ‘Barrio chino’ aproximadamente en el kilómetro 273. Estábamos durmiendo y de un momento a otro, cerca a las 6 de la mañana, escuchamos que estaban lanzando piedras al bus donde estábamos “, comenzó relatando el integrante de la orquesta de cumbia.

“Todos en la desesperación comenzaron a salir y yo me quedé en el bus por miedo, porque en ese momento uno no sabe que hacer. Sin embargo, yo comencé a salir porque las piedras caían muy fuertes y las lunas reventaron. Yo empecé a temer más por mi vida“, agregó.

Asimismo, Panta señaló que no tuvo más alternativa que salir corriendo, pues se aproximaba gran cantidad de gente con piedras en las manos. Sin embargo, no pudo llegar muy lejos y una roca impactó en su pierna la cual hizo que se cayera al suelo a pedir ayuda.

“Pedí auxilio a un bus, que me abra sus puertas para poder subir porque venían todos los manifestantes o bandoleros. Primero me impactó (una roca) en la pierna y luego en la cabeza cuando yo me descuido al momento de estar pidiendo ayuda. Me acaban de poner 8 puntos en la cabeza en la ciudad de Pisco ”, contó Panta.

Musico de Puro Sentimiento cuenta detalles de su estado de salud tras ser agredido. VIDEO: Panamericana TV

SEGUIR LEYENDO