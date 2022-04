María del Carmen Alva anuncia que el Congreso no acatará toque de queda anunciado por Pedro Castillo

María del Carmen Alva anuncia que el Congreso no acatará inmovilización ciudadana. VIDEO: RPP

Luego de conocerse la decisión de Pedro Castillo de decretar el estado de emergencia en Lima y Callao y de informar la inmovilización ciudadana por todo el martes 5 de abril, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se mostró en desacuerdo que la medida haya sido anunciada casi a medianoche, impidiendo que las personas puedan ir a trabajar.

Sin embargo, anunció que el Legislativo es autónomo, y de ninguna manera dejarán de trabajar. “Hoy martes tenemos una agenda, de hecho mañana está invitado el presidente y algunos ministros a las 3 p.m. como ya lo habíamos anunciado. Entonces, la verdad no sé si es que no quiere ir porque no tienen nada que decir mañana y por eso ha dado esta medida, o el gabinete es tan incapaz en una situación tan difícil como la que estamos, y no tienen nada que decir, o no hay ninguna medida que nos pueda intercambiar” , refirió a RPP.

Indicó que el martes se realizará una reunión clave con miembros del Ejecutivo para coordinar los temas sobre cómo pueden desde el Congreso aprobar algunas leyes y medidas y trabajar en conjunto. “Pero parece que tampoco quieren trabajar con nosotros, al revés, quieren encerrar a todos y que nadie trabaje mañana”, dijo Alva bastante ofuscada.

Afirmó que el mandatario ha sido invitado al Congreso, y dicha invitación ha sido cursada públicamente. “Esperemos que vaya, es lo que corresponde si quiere trabajar y solucionar los problemas de esta crisis que no veíamos hace años y que está afectando a todo el Perú”.

Reiteró que hoy martes de todas maneras van a seguir trabajando, va a ser un día normal, por lo que espera que los dejen trabajar tranquilamente, porque nadie les puede impedir el derecho a trabajar y que funcione el Congreso.

La titular del Parlamento respondió si las personas deberían acatar la inmovilización anunciada por el presidente Castillo: “La verdad, sinceramente, no deberían. Deberían de ir a trabajar”. Minutos después, al parecer reflexionó con su respuesta y dijo: “Entiendo que van a encerrar a toda la ciudadanía, y no estoy de acuerdo”. Agregó que ya dependerá de cada uno que quiera quedarse en su casa.

UNA VERGÜENZA

Alva señaló que la manifestación por el paro de transportistas es algo que se ha visto en todas las regiones. “Es una vergüenza lo que estamos pasando, ya van cuatro pérdidas de vidas humanas, y esperemos que no haya más. No pensé que llegaríamos a una situación como esta”.

La legisladora también hizo una referencia al 5 de abril, fecha que se recuerda por el cierre del Congreso a manos del expresidente Alberto Fujimori. “Todos recordamos el 5 de abril, no es una fecha muy buena para recordar. Fue un autogolpe contra la democracia y nadie lo quiere repetir”.

Al ser consultada sobre si sus declaraciones tienen el respaldo de su bancada Acción Popular, Alva dijo que sí, incluso estuvieron hablando en el chat de la bancada, y este martes estarán todos yendo a trabajar.

“Me parece una medida arbitraria, la misma que fue anunciada cuando todos están durmiendo. Muchos trabajadores no saben que mañana no van a poder ir a trabajar. La informalidad es del 80%, hay muchos independientes, y la gente sale a ganar el sustento día a día”, sostuvo.

