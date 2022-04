Manifestante y su inesperado comentario contra conductores de América Hoy: “No les afecta porque están bien pagados”

Manifestante se enfrenta a conductores de América Hoy con inesperado comentario. (Foto: América TV)

El pasado 4 de abril, América Hoy hizo un enlace en vivo con los manifestantes que acataron el paro de transportistas. Muy ofuscado, uno de ellos brindó declaraciones para el reportero del programa, donde no solo reclamó al presidente Pedro Castillo por el alza de precios, sino que también indicó que tanto al periodista como a los conductores no les afecta porque están muy bien pagados.

“Nosotros que luchamos día a día, nos afecta el combustible, la canasta de primera necesidad”, dijo bastante indignado un hombre al programa de América TV.

Sin embargo, su queja no quedó ahí, pues también se refirió al sueldo del periodista que lo entrevistó y a los conductores de América Hoy. Con voz muy alta y visiblemente ofuscado, indicó: “Claro, a ustedes no les afecta porque están bien pagados, nosotros que luchamos día a día, nos afecta el combustible, la canasta de primera necesidad. A ustedes no les afecta”, sorprendiendo al hombre de prensa que se encontraba cubriendo los pormenores en Santa Clara, en la Carretera Central.

El periodista no se quedó callado y respondió que lo que afirmaba era incorrecto. “A mí tampoco me alcanza, señor, no solo les afecta a ustedes”, dijo el reportero, sin embargo, Janet Barboza, Ethel Pozo, Brunella Horna y Giselo optaron por quedarse callados.

JANET BARBOZA CALIFICIÓ DE “TERRIBLE” PARO DE TRANSPORTISTAS

Cabe resaltar que previo a esta incómoda situación, Janet Barboza se pronunció en el programa América Hoy sobre el paro de transportistas. La presentadora de TV calificó como “terrible” la situación que vive el país.

“Estamos viendo hechos realmente terribles que se han registrado hace una hora, estamos viendo personas heridas, trifulcas con la Policía, enfrentamiento, realmente de terror, el Perú convulsiona porque nada está al alcance”, acotó Barboza, quien no dudó en pedirle al reportero que tenga cuidado.

“Osvaldo pedirte por favor que tengas mucho cuidado, queremos la información, pero salvaguardando tu seguridad. Me da la impresión que hay más protestantes”, dijo.

JANET BARBOZA ENFRENTA A USUARIO

Por su parte, Janet Barboza usó sus redes sociales para expresar su sentir por la situación que enfrenta el país, pero usuario decidió enfrentarla.

“Nuestro país está en crisis no de ahora, de SIEMPRE! ¡Cómo es posible que se le pague a los agricultores míseros centavos por su producción! HOY hay gente que un día come y el otro NO. El ejecutivo y el congreso en un enfrentamiento sin fin, a ninguno le importa el país”, escribió la conductora de América Hoy.

De inmediato, un detractor le respondió: “Señora explique usted: en esa misma linea: ¿cómo es posible que se gane tanto dinero en la tele con programas tan básicos de aporte al país cuando la gente que trabaja la tierra recibe miserables soles? Atentamente a su respuesta”.

La conductora respondió: “Suena más a resentimiento”, sin dar mayores explicaciones.

Pero eso no quedó allí, pues otro usuario le pidió que se informe antes de dar algún comentario. “El problema maneja fondos públicos, presupuesto público, toma decisiones ejecutivas. ¿Qué metes al Congreso? Infórmate. El tema de los precios de las polìticas públicas del ejecutivo, del Palacio de Gobierno”, escribió el cibernauta, que tuvo la rápida respuesta de la animadora.

“¿Por qué consideras que tú si estás informado y yo no?”, señaló.

Cabe señalar que América Hoy no se emitió este martes 5 de abril. América Hoy ha optado por darle prioridad a los noticieros para poder informar mejor a los ciudadanos del acontecer nacional. En el caso de En Boca de Todos, el programa no salió por dos días consecutivos.

